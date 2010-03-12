Home Senza categoria Coppa Italia: i convocati della Femi-Cz Rugby Rovigo per la semifinale col Petrarca

Coppa Italia: i convocati della Femi-Cz Rugby Rovigo per la semifinale col Petrarca

di Redazione 12/03/2010

Sale l’attesa in casa della Femi-Cz Rugby Rovigo per la semifinale di domani (sabato 13 marzo) col Petrarca Padova. Il derby con i padovani è l’ultimo ostacolo per conquistare la finale della Coppa Italia 2010, che si giocherà proprio al Battaglini. Si tratta quindi di una partita decisiva dove entrambe le squadre daranno il massimo per vincere e conquistare la finale del torneo dove si dovrà affrontare l’altra finalista che emergerà dal confronto tra le corazzate Benetton Treviso e Mps Viadana. Il tecnico Umberto Casellato, però, deve fare i conti con i diversi infortuni che hanno ridotto la rosa rendendo difficili le scelte soprattutto in prima linea. Se da una parte recuperano Basson, Ravalle e Pedrazzi, dall’altra spiccano le assenze di Damiano, Dolcetto, Badocchi e Pizarro. Con Bocchino impegnato con la nazionale di Nick Mallett per la sfida alla Francia nella quarta giornata del 6 Nazioni 2010 e Travagli acciaccato la mediana sarà affidata a Legora e Bustos. Da segnalare, poi, le convocazioni di tre giovanissimi uomini di prima linea: Nicola Quaglio, Giuseppe Datola e del tallonatore dell’Under 20 Nicola Marzolla. Questi i convocati per la partita di domani: Alejandro ABADIE, Younes ANOUER, Stefan BASSON, Andrea BACCHETTI, Giovanni BOCCALON, Mark BURMAN, German BUSTOS, Pablo CALANCHINI, Giuseppe DATOLA, Marcello DE GASPARI, Andrea DE MARCHI, Braam IMMELMAN, Juan CRUZ LEGORA, Luke MAHONEY, Nicola MARZOLLA, Roberto PEDRAZZI, Emanuel PELLEGRINI, Andrea PRATICHETTI, Nicola QUAGLIO, Massimiliano RAVALLE, Tommaso REATO, Andrea SARTORETTO, Daniele TUMIATI, Schalk VAN DER MERWE. La formazione sarà scelta solo dopo che il tecnico avrà sciolto gli ultimi dubbi legati alle condizioni di alcuni giocatori. Calcio d’inizio della semifinale tra Petrarca Padova e Femi-Cz Rugby Rovigo alle 15 allo stadio Plebiscito di Padova. Dirige l’incontro l’arbitro Stefano Mancini di Frascati (Roma).

