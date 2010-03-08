Home Senza categoria Coppa Italia: la Femi-Cz Rugby Rovigo prepara la semifinale col Petrarca

di Redazione 08/03/2010

La Femi-Cz Rugby Rovigo è tornata oggi (lunedì 8 marzo) per preparare la semifinale di Coppa Italia 2010 che vedrà i rossoblu impegnati nel derby con il Petrarca Padova, squadra prima classificata del girone 2. Per quanto riguarda il programma di lavoro i Bersaglieri sono scesi in campo oggi per una doppia seduta di allenamento, mattutina e pomeridiana, mentre domani (martedì 9 marzo) ci si allenerà la mattina e mercoledì giornata di riposo. Giovedì si torna al lavoro per una seduta mentre venerdì rifinitura prima della partita, programmata per sabato 13 marzo alle 15 a Padova. Per quanto riguarda l’infermeria sarà sicuramente indisponibile Niccolò Badocchi, dopo essere uscito dal campo di Treviso in barella. Da valutare, invece, gli infortuni di Damiano, Pizarro e Dolcetto; si spera di recuperare Pedrazzi e Ravalle mentre buone notizie per quanto riguarda Immelman che dovrebbe essere pienamente recuperabile. Visto l’importanza dell’impegno la Femi-Cz Rugby Rovigo invita fin da ora tutti i tifosi a sostenere la squadra in una sfida, non solo fondamentale per conquistare la finale della Coppa Italia 2010 che si giocherà al Battaglini, ma dal sapore unico quali sono tutti i derby col Petrarca Padova.

