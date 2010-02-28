Home Senza categoria Coppa Italia: la Femi-Cz Rugby Rovigo supera il Prato e conquista la semifinale

Coppa Italia: la Femi-Cz Rugby Rovigo supera il Prato e conquista la semifinale

di Redazione 28/02/2010

Coppa Italia – Girone 1 – IV giornata – 28.02.10 Stadio Comunale Mario Battaglini ore 15.30 Femi-Cz Rugby Rovigo – Consiag I Cavalieri Prato 28-14 Primo tempo: 20-7 Femi-Cz Rugby Rovigo: Calanchini; De Gaspari, Basson, Pizarro, Sartoretto (5’ st Bacchetti); Bustos (vice cap.), Legora; Immelman, Van Der Merwe, Abadie; Burman, Tumiati (23’ st Barion); Boccalon (5’ st st Ravalle, 42’ st Datola), Mahoney (cap.), Dolcetto (21’ st Damiano). A disposizione: Anouer, Badocchi, Pellegrini. Allenatore: Umberto Casellato Consiag I Cavalieri Prato: Stanojevic, Mafi (6’ pt Cristiano), Fronzoni, Galante, Tempestini, Chiesa, Wakarua, Purll (vice cap.), Giacci (1’ st Petillo), Lopez (26’ st Nuti), Biagi (16’ st Lenzi), Beccarsi, Borsi (1’ st Narvaez), Neri (cap.) (21’ st Marino), Goti (21’ st Mattei). A disposizione: Cristiano, Otano. Allenatore: De Rossi-Gaetaniello Arbitro: Falzone (Padova) Marcatori: pt 6’ m Calanchini (5-0) tr Bustos (7-0), 11’ cp Bustos (10-0), 16’ cp Bustos (13-0), 34’ m Fronzoni (13-5) tr Wakarua (13-7) 45’ m De Gaspari (18-7) tr Bustos (20-7); st 1’ m De Gaspari (25-7), 14’ m Chiesa (25-12) tr Wakarua (25-14), 22’ cp Bustos (28-14) Ammoniti: 12’ pt Stanojevic (Consiag I Cavalieri Prato), 12’ st Legora (Femi-Cz Rugby Rovigo), 37’ st Purll (Consiag I Cavalieri Prato) Calci: Bustos (tr 2/3, cp 3/3) Femi Cz Rovigo; Wakarua (tr 2/2) Consiag I Cavalieri Prato Punti conquistati in classifica: Femi-Cz Rovigo 4, Consiag I Cavalieri Prato 0 Man of the match: Marcello De Gaspari (Femi-Cz Rugby Rovigo) Spettatori: 600 circa La Femi-Cz Rugby Rovigo ottiene la terza vittoria consecutiva in Coppa Italia e conquista la semifinale con una giornata di anticipo dopo aver superato il Consiag I Cavalieri Prato per 28-14. La cronaca La Femi-Cz Rugby Rovigo parte subito forte nel tentativo di chiudere la partita quanto prima, mentre il Prato dopo soli 6 minuti deve rinunciare a Mafi che lascia il posto a Cristiano per un infortunio. Nella ripresa del gioco Calanchini è bravo a sfruttare al meglio il passaggio di Legora e trovare la prima meta per la Rugby Rovigo infiammando il pubblico. Bustos da posizione centrale non può fallire la trasformazione e il Rovigo è avanti per 7-0. All’11’ il numero 10 argentino concede il bis dalla piazzola e porta i padroni di casa sul 10-0 grazie a un piazzato. Al 12’ De Gaspari prova a involarsi sulla fascia, Stanojevic riesce a fermarlo solo con un placcaggio alto e l’arbitro Falzone non può fare a meno di estrarre il giallo per il numero 15 toscano. Al 16’ è ancora un piazzato di Bustos a permettere al Rovigo di allargare portandosi sul 13-0. I Bersaglieri non riescono a sfruttare la superiorità numerica e con rientro di Stanojevic dopo la penalità gli ospiti rialzano la testa: al 33’ il Prato si rende pericoloso con una touche sui 5 metri rossoblu, ma un in avanti vanifica l’azione. Sulla mischia successiva il Rovigo perde palla nonostante l’introduzione a suo favore ne approfitta Fronzoni che schiaccia in meta; Wakarua trova la trasformazione e i toscani si rifanno sotto: 13-7. Ma al 45’, nell’ultima azione del primo tempo, De Gaspari fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi con una grande meta; Bustos centra i pali e la prima frazione si chiude sul 20-7. Il giovane bersagliere dimostra che questa è la sua giornata al rientro in campo recuperando un pallone perso a pochi metri dalla meta da Immelman e segnando la sua seconda marcatura di giornata, la terza con la maglia del Rovigo. Bustos fallisce la trasformazione ma il Rovigo è avanti 25-7. Al 12’, però, è la volta del Rovigo di giocare in 14 dopo un giallo a Legora; Chiesa sfrutta un buco difensivo dovuto alla superiorità numerica e trova la seconda meta per il Prato. Wakarua trasforma per il 25-14. Al 32’ il piazzato di Bustos vale il 28-14. Cinque minuti dopo Purll deve lasciare il campo per un cartellino giallo, ma il Prato finirà la partita in 13 uomini dopo uno duro scontro tra Massimilano Ravalle e Petillo. Entrambi sono costretti a lasciare il campo ma va decisamente peggio a quest’ultimo che viene portato fuori in ambulanza e trasportato in ospedale per accertamenti. Prima del fischi finale c’è tempo per la gran sgroppata di Bacchetti che non riesce a finalizzare l’azione della quarta meta a causa di un in avanti. La partita si chiude quindi sul 28-14 con i Bersaglieri che si portano a un solo punto dal Treviso capolista del girone e conquistano l’accesso alla semifinale. Resta comunque da giocare il match con i biancoverdi, sabato prossimo alle 15 a Treviso, con in palio il primato nel raggruppamento. Gli spogliatoi E’ stato un successo più sofferto di quanto previsto e il tecnico della Femi-Cz Rugby Rovigo, Umberto Casellato, non è soddisfatto della prova della squadra: “Non ho visto una bella partita, probabilmente sulla prova dei ragazzi è pesata la pressione dei quattro punti da conquistare e non sono riusciti a dare continuità a quanto di buono fatto nelle due partite precedenti. Ora comunque pensiamo a Treviso, un match che dobbiamo vincere senza fare particolari calcoli”. Il tecnico ha comunque parole di stima per il man of the match De Gaspari: “Sono molto contento della sua prova, è il giocatore che è cresciuto maggiormente in questi mesi anche grazie alla sua volontà a lavorare per migliorarsi costantemente”. Per la presidente Susanna Vecchi quella di oggi è stata una partita “decisamente sottotono rispetto alle due precedenti, condizionata anche da un campo molto pesante. Ora andiamo a Treviso per vincere, affrontando i prossimi passi uno alla volta, ma con in testa il sogno di arrivare in finale e giocarsela con il Petrarca al Battaglini”. Emozionato ed entusiasta il man of the match Marcello De Gaspari: “Aver conquistato la semifinale è un grande risultato. Per quanto riguarda la mia prestazione devo ringraziare innanzitutto il tecnico che mi ha fatto crescere e mi ha dato fiducia, e poi tutti i miei compagni, soprattutto i tre quarti, che mi aiutano e mi sostengono con preziosi consigli. Giocare la mia prima partita al Battaglini da titolare è di per se una grande emozione, se poi si fanno due mete, si è man of the match e si conquista la semifinale di Coppa, allora la gioia è incontenibile”. Soddisfatto del risultato anche il vicecapitano German Bustos: “Abbiamo fatto vedere delle buone cose nel primo tempo, anche se poi abbiamo calato l’intensità. L’importante era vincere e conquistare la qualificazione, e così è stato. Ora dobbiamo battere anche Treviso e giocando come sappiamo fare non è certo un’impresa impossibile, basta innalzare il nostro livello”. Fa i complimenti agli avversari il tecnico del Prato Andrea De Rossi: “Abbiamo affrontato questa partita in piena emergenza, ma abbiamo comunque provato a mettere in difficoltà il Rovigo. Questo non è bastato e a noi non resta che farvi i complimenti per la vittoria e darvi appuntamento per l’ultima giornata di campionato”. Coppa Italia – Girone 1 – IV Giornata – domenica 28-02-2010 Femi-CZ Rovigo – Consiag I Cavalieri Prato 28 – 14 (4 – 0) Magnetofield Gran Parma – Banca Monte Parma 13 – 16 (1 – 4) Riposa: Benetton Treviso Classifica: Benetton Treviso punti 15; Femi-CZ Rovigo punti 14; Consiag I Cavalieri Prato e Banca Monte Parma punti 4; Magnetofield Gran Parma punti 1

