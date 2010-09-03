COPPE EUROPEE, A DAMASCO LA PRIMA DI AMLIN CUP
di Redazione
03/09/2010
HEINEKEN_CUP_FIXTURES_2010_a.doc Sarà l’arbitro italiano Carlo Damasco a dirigere giovedì 7 ottobre il match inaugurale dell’Amlin Challenge Cup tra Newcastle Falcons e Bourgoin. Lo ha annunciato oggi l’European Rugby Cup ufficializzando le designazioni arbitrali per le prime due giornate delle Coppe Europee. Nella prima giornata di Heineken Cup, venerdì 8 ottobre, gli Aironi Rugby, impegnati in trasferta sul campo dei nordirlandesi dell’Ulster, saranno diretti dallo scozzese Allan mentre l’indomani a Treviso il francese Gauzere arbitrerà la partita tra Benetton ed i Leicester Tigers dell’azzurro Martin Castrogiovanni. In allegato le designazioni complete per la prima e la seconda giornata di Heineken Cup ed Amlin Challenge Cup.
Articolo Precedente
L’HBS GranDucato si impone su Venezia
Articolo Successivo
Bezzati nuovo capitano del Petrarca
Redazione