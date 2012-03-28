COPPE EUROPEE, CONFERMATO L'ASSETTO ATTUALE PER IL 2012/2013
di Redazione
28/03/2012
COPPE EUROPEE, CONFERMATO L’ASSETTO ATTUALE PER IL 2012/2013 Roma – La FIR informa che per la stagione 2012/2013 è confermata la partecipazione delle squadre italiane alle Coppe Europee secondo i seguenti criteri: Heineken Cup Partecipano le due formazioni iscritte al Rabodirect PRO12 Amlin Challenge Cup Partecipano le formazioni classificate dal primo al quarto posto del Campionato Italiano d’Eccellenza 2011/2012
