Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

COPPE EUROPEE, CONFERMATO L'ASSETTO ATTUALE PER IL 2012/2013

Redazione Avatar

di Redazione

28/03/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
COPPE EUROPEE, CONFERMATO L’ASSETTO ATTUALE PER IL 2012/2013 Roma – La FIR informa che per la stagione 2012/2013 è confermata la partecipazione delle squadre italiane alle Coppe Europee secondo i seguenti criteri: Heineken Cup Partecipano le due formazioni iscritte al Rabodirect PRO12 Amlin Challenge Cup Partecipano le formazioni classificate dal primo al quarto posto del Campionato Italiano d’Eccellenza 2011/2012
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

CONSIGLIO FEDERALE VENERDI 6 APRILE A PARMA

Articolo Successivo

ITALIA U17, 24 AZZURRINI PER I TEST CON INGHILTERRA E FRANCIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019