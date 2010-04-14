Coppe europee

14/04/2010

La Federazione Italiana Rugby, facendo seguito alle trattative intercorse con European Rugby Cup (ERC), ente responsabile dell’organizzazione delle Coppe Europee, desidera chiarire i termini di partecipazione delle rappresentanti italiane a partire dalla Stagione Sportiva 2010/2011: - Benetton Treviso e Aironi Rugby, in quanto partecipanti alla Magners Celtic League, rappresenteranno l’Italia nell’Heineken Cup, indipendentemente dal piazzamento ottenuto da Benetton Treviso ed MPS Viadana nel Campionato Italiano d’Eccellenza 2009/2010. - Le prime quattro migliori classificate nel Campionato Italiano d’Eccellenza 2009/2010, con l’eccezione di Benetton Treviso ed MPS Viadana, saranno qualificate all’Amlin Challenge Cup 2009/2010. “Siamo comprensibilmente soddisfatti di questa soluzione, che arriva al termine di una trattativa lunga e complessa con ERC - ha detto Giancarlo Dondi, Presidente della Federazione Italiana Rugby - perché, da un lato, le due squadre italiane impegnate nella Magners Celtic League potranno contare su un numero di incontri di alto livello ancora maggiore con la partecipazione all’Heineken Cup e, dall’altro, con l’impegno in Amlin Challenge Cup delle prime migliori quattro squadre italiane, potremo continuare ad acuire l’esperienza internazionale dei giocatori che militeranno nel massimo campionato nazionale nella stagione 2010/2011. Desidero ringraziare il Presidente Jean-Pierre Lux, il CEO Derek McGrath ed i partner delle Coppe Europee per aver accettato la nostra proposta. Ritengo si tratti di un passo fondamentale per garantire continuità tra le due squadre italiane di Magners Celtic League ed il vertice del movimento nazionale di Club”. “L’Italia è stata parte fondamentale del progetto delle Coppe Europee a partire dalla loro fondazione quindici anni fa, e l’ERC ha il piacere di accogliere Benetton e Aironi Rugby nell’Heineken Cup 2010/2011” ha commentato il chief executive di ERC, Derek McGrath. “Accogliamo con soddisfazione anche le quattro migliori squadre del Campionato Italiano nell’Amlin Challenge Cup per il 2010/2011 e l’ERC è lieta di lavorare con FIR ed i Club italiani per sviluppare positivamente il rugby professionistico in Italia”.

