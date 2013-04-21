ERRATA CORRIGE. SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 19^ GIORNATA
ERRATA CORRIGE. SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 19^ GIORNATA AGGIORNATE. Si è giocata la 19^ giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: Serie B – Girone A – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30 Rugby Grande Milano v ASR Milano 05 – 09 (1-4) Asti Rugby v Parabiago Rugby 16 – 18 (1-4) Rugby Rovato v Rugby Sondrio 15 – 10 (4-1) Rugby Lecco v Biella 09 – 16 (1-4) Rugby VII° Torino v Banco di San Giorgio Cus Genova 23 – 28 (1-4) Rugby Union 96 Milano v Rugby Alessandria 10 – 6 (4-1) Classifica: Biella punti 80; Cus Genova punti 73; Parabiago 61; Grande Milano punti 60; Rovato punti 52; Asr Milano punti 50, Sondrio punti 42; Rugby VII Torino punti 40; Asti e Lecco punti 29; Union 96 Milano punti 20; Alessandria punti 9. Serie B – Girone B – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30 Firenze RC v Vasari Arezzo 25 – 42 (1-5) Pesaro Rugby v Piacenza 23 – 15 (4-0) UR Prato Sesto v UR Tirreno 45 – 05 (5-0) Emergenti Cecina v Rugby Viterbo 20 – 18 (5-1) Noceto Rugby v Livorno Rugby 38 – 00 (5-0) Reno Bologna v Cus Perugia 36 – 29 (4-2) Classifica: Cus Perugia punti 73; Pesaro punti 72; Prato Sesto punti 71; Noceto punti 60; Piacenza punti 49; Livorno punti 42; Cecina punti 35; Union Tirreno punti 33; Viterbo punti 31; Arezzo punti 29; Firenze Rugby punti 25; Reno Bologna punti 22. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. Serie B – Girone C – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30 Fulvia Tour Villadose v TXT Cus Ferrara 09 – 06 (4-1) Lyons Venezia Mestre v Bassa Bresciana 29 – 10 (5-0) Rugby Mirano v Dopla Casale 24 – 43 (1-5) Rugby Conegliano v Ruggers Tarvisium 06 – 44 (0-5) Villorba Rugby v Jesolo Rugby 23 – 15 (4-0) Rugby Bassano v Valsugana Padova 21 – 41 (0-5) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 81; Tarvisium punti 73; Lyons Venezia Mestre punti 62; Mirano punti 58; Casale punti 42; Villorba punti 37; Villadose punti 35; Jesolo e Cus Ferrara e punti 34; Bassano punti 31; Conegliano punti 30; Bassa Bresciana punti 26. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. Serie B – Girone D – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30 Heliantide Reggio Calabria v Civitavecchia Centumcellae 25 – 19 (4-1) Miwa Energia Benevento v Arieti Rieti 23 – 14 (4-0) Rugby Segni v Gran Sasso 19 – 41 (0-5) Primavera Rugby v Colleferro Rugby 29 – 43 (1-5) Città di Frascati v Partenope Rugby 22 – 20 (5-1) Cus Roma v Amatori Messina 19 – 19 (2-2) Classifica: Gran Sasso punti 81; Benevento punti 63; Reggio Calabria punti 61; Colleferro punti 57; Cus Roma punti 46; Frascati punti 40; Rieti punti 39; Partenope Napoli punti 36; Civitavecchia e Amatori Messina punti 30; Segni e Primavera punti 28. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
