copy_L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA

di Redazione
16/06/2013
ITALIA EMERGENTI, LA NATIONS CUP VA ANCORA ALLA ROMANIA
COME UN ANNO FA, I CADETTI AZZURRI BATTUTI ALL’ULTIMO TURNO: 26-13
Bucarest (Romania) – La storia si ripete all’Arcul de Triumf di Bucarest: come un anno fa, nell’ultima giornata della IRB Nations Cup,
l’Italia Emergenti affronta per il titolo la Romania padrona di casa; come un anno fa, è il XV rumeno a sollevare nuovamente il trofeo davanti al
proprio pubblico.
Finisce 26-13, con un allungo finale da parte della squadra di casa, dopo un primo tempo chiuso in parità sul 13-13, che arriva a conclusione di una
ripresa in cui la squadra allenata dal gallese Lynn Howells, ex tecnico della Leonesse Brescia, prende progressivamente possesso del campo con i
propri avanti e capitalizza ogni volta che ne ha la possibilità con il piede, preciso e potente, del proprio centro Vlaicu.
L’Italia resta attaccata alla partita sino alla mezz’ora della ripresa, quando Gega appena entrato per D’Apice sbaglia un lancio in touche
consegnando palla agli avversari ed il seconda linea azzurro Van Vuren, nel tentativo di recuperare l’ovale, entra lateralmente in maul e viene
ammonito lasciando i compagni in inferiorità.
Sono gli ultimi dieci minuti di gara e la Romania li sfrutta con abilità, mantiene il possesso ed al trentottesimo chiude i conti con l’estremo
Fercu che si inserisce in un maul avanzante, si appropria del pallone vola in meta, con Vlaicu che trasforma il 26-13 che può dare il via ai
festeggiamenti del pubblico dell’Arcul de Triumf.
La Romania torna a sollevare la Nations Cup, l’Italia Emergenti di Andrea Sgorlon chiude al secondo posto con all’attivo le due vittorie su
Argentina Jaguars e Russia e la sconfitta di questa sera che non consente alla FIR di poter festeggiare la seconda vittoria in un torneo
internazionale ad una settimana esatta di distanza dal successo degli Azzurrini U20 nel Junior World Rugby Trophy.
Questo il tabellino del match di questa sera:
Bucarest, Stadium “Arcul de Triumf” – domenica 16 giugno
IRB Nations Cup, III giornata
Romania v Italia Emergenti 26-13
Marcatori: p.t. 18’ cp. Ambrosini (0-3); 22’ m. Fercu tr. Vlaicu (7-3); 26’ cp. Vlaicu (10-3); 28’ m. Pratichetti A. tr. Ambrosini (10-10);
32’ cp. Ambrosini (10-13); 34’ cp. Vlaicu (13-13); s.t. 10’ cp. Vlaicu (16-13); 30’ cp. Vlaicu (19-13); 38’ m. Fercu tr. Vlaicu (26-13)
Romania: Fercu; Ionita, Gal, Vlaicu, Hihetah; Dimofte (14’ st. Dumitru), Calafeteanu (14’ st. Surugiu); Carpo (18’ pt. Mitu), Macovei (cap, 2’
st. Lazar), Lucaci; Sirbe, Poparlan; Pungea, Radoi (28’ st. Capatana), Pristavita
all. Howells
Italia: Ragusi; Castagnoli, Benettin (14’ st. McCann), Pratichetti A., Morsellino; Ambrosini, Bronzini (24’ st. Palazzani); Cicchinelli (10’ st.
Ruffolo), Ferrarini, Caffini; Fuser (33’ st. Colabianchi), Van Vuren; Chistolini (8’ st. Ceccarelli), D’Apice (32’ st. Gega), De Marchi An.
(cap, 10’ st. Lovotti)
all. Sgorlon
arb. Montes (Uruguay)
Cartellini: 32’ st. giallo Van Vuren (Italia)
Calciatori: Ambrosini (Italia) 3/6, Vlaicu (Romania) 6/8
Note: serata serena, terreno in buone condizioni.
