copy_SERIE A, BLESSANO ARBITRA LA FINALE DI PROMOZIONE

Redazione Avatar

di Redazione

29/05/2013

UNDER 16, FINALE A COLORNO: SPADONI ARBITRA CAPITOLINA v BENETTON
Roma – Si gioca domenica 2 giugno alle 14.30, al “Gino Maini” di Colorno, la finale del Campionato U16.
A contendersi il successo, dopo il girone di semifinale, l’Unione Rugby Capitolina e la Benetton Treviso: arbitra il padovano Andrea Spadoni.
Colorno, Stadio “Gino Maini” – domenica 2 giugno, ore 14.30
Under 16, Finale
Unione Rugby Capitolina v Benetton Treviso
arb. Spadoni (Padova)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Mezzetti (Parma)
quarto uomo: Armanini (Parma)


