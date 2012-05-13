copy_SERIE A . TABELLINI DELLA 22^ GIORNATA
13/05/2012
Roma, 13 MAGGIO 2012 SERIE A I TABELLINI DELLA 22^ GIORNATA TABELLINI RUGBY GRANDE MILANO Vs RUGBY LYONS PIACENZA 14-22 (00-05) Rugby Grande Milano: Vicinanza, Rossi, Todini, Viganò D. , Negri, Bissolotti, Celoni , Mbandà, Viganò E., Cancro (70' Arbitrio), Morabito (57' Jacotti), Dell'Acqua, Romascu, Kaspareck, Puddu Allenatore: Achille Bertoncini Rugby Lyons Piacenza: Rossi, Andreoli , Buondonno , Haimona, Alfonsi E. (66' Chiozza), Cammi, Gaudenzi ( Casalini), Bance, Barroni, Benelli (57' Fornari), Petrusic, Michetti (19' Soffientini), Mortali, Schiavi (50' Parmigiani), Ferri (79' Paoletti) Allenatori: Paolo Bassi Marcatori: pt 31' M Benelli (0-5); st 49' M Morabito tr Viganò D. (7-5); 59' MT Lyons tr Haimona (7-12); 66' CP Haimona (7-15); 73' M Buondonno tr Haimona (7-22); 77' M Jacotti tr Viganò D. (14-22). Arbitro: Bonacci (Roma) Cartellini Gialli: 10' Cancro; 46' Dell'Acqua Spettatori: circa 300 Tempo: variabile Campo: C.S. Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano MI RUGBY BANCO DI BRESCIA V UDINE RUGBY 42-22 (24-03) Brescia: 15 Muscojona Tommaso; 14 Cogoli Alessandro; 13 Bonari Marco; 12 Locatelli Mattia; 11 Quaranta Piergiorgio; 10 Hosking Ashley Luke; 9 Prezioso Jorge Luis (Cap) (40' St Secchi Villa); 8 Scotuzzi Enrico; 7 Rizzotto Matteo (V.Cap); 6 Romano Mattia (18' St Ferretti); 5 Pedrazzani Nicola (24' St Miglietti); 4 Pola Giacomo (5' St Cuello); 3 Castiglia Luigi (32' St Trevisano); 2 Azzini Stefano (40' St Anselmi); 1 Cherubini Alessandro (1' St Volpari). ALL MOLINARI PIERO UDINE: 15 Biasuzzi Elia; 14 Godina Tiziano; 21 Marconato Alberto; 12 Lo Schiavo Nicola; 11 Venturato Giovanni; 10 Bombonati Luca; 22 Lentini Simone; 8 Ursache Sergiu F.; 7 Du Plessis Johannes C.; 6 Francescutti Nicolo’; 5 Avoledo Enrico; 4 Folla Sebastiano; 3 Taddio Daniele (2' St Mazzini); 2 Girelli Alberto; 1 Copetti Kenny ALL DALLA NORA FEDERICO MARCATORI : P.T. 7' m Cogoli tr Hosking 7-0; 22' cp Bombonati 7-3; 28' m Azzini 12-3; S.T. 1' m Prezioso 17-3; 7' m Pedrazzani tr Hosking 24-3; 11' m Venturato tr Bombonati; 15' cp Hosking 27-10; 19' m Bonari tr Hosking 34-10; 27' m Marconato tr Bombonato 34-17; 31' cp Hoskin 37-17; 33' m Godina 37-22; 40' m Muscojona 42 - 22 Arbitro: sig. RIZZO (FE). Note: 32' pt giallo Bonari M-THREE SAN DONÀ V LIVORNO RUGBY 67-10 (36-10) M-THREE SAN DONA' : Cincotto (28 Secco), Florian, Brussolo, Iovu (41 Cibin), Damo, Dotta, Mucelli (66 Botosso), Pelepele (41 Bocchi), Pilla, Lorenzon, Minello (41 Venturato), Montani, Filippetto (41 Zanusso), Vian, Cendron (41 Previati). Allenatori: Jason Wright, Mauro Dal Sie. LIVORNO: Chiesa, Paperini, Citi, Gambini, Righetti, Milianti, Brancoli (72 Tarantino), Cortesi, Musto (68 Giglioli), Bonavia (68 Goti), Pannocchia, Vullo (63 Contini), Orabona, Lazar, Zaccuri. Allenatori: Diego Saccà, Massimo Goti MARCATORI: 1° tempo:1'm. Citi tr Brancoli (0-7); 2' m. Damo tr Mucelli (7-7), 5' m. Brussolo (12-7); 8' cp Brancoli (12-10); 9' m. Cincotto tr Mucelli (19-10), 13' m. Pelepele tr Mucelli, (26-10), 23' m. Pelepele (31-10), 37' m. Pelepele (36-10) 2° tempo: 2' m. Vian (41-10), 4' m. Dotta tr Dotta (48-10), 19' m.Florian tr Mucelli (55-10), 25' m. Damo (60-10), 36' m. Venturato tr Dotta (67-10) ARBITRO: Sig. Serchiani da Padova NOTE: Cartellini gialli: 11' pt Righetti, 10' 2t Previati, 12' 2t Vullo DONELLI MODENA RUGBY VS PRO RECCO RUGBY 15-35 (8-16) Donelli Modena Rugby: Faraone, Gatti (19’st Trentini), Russo (33’st Giberti), Ghidoni, Minari (24’st Salici), Gibellini, Bergonzini (35’st Milzani), Stead, Rovina (1’st Tepsanu), Assandri, Costantini, Bisceglie (36’st Kubler), Naude (24’st Uguzzoni), Bursi (30’st Trotta) All.: Ogier Pro Recco Rugby: Casareto (10’st Sciacchitano), Noto, Galli (40’pt Firetto), Metaliaj (2’st Orlandi), Lopez Juan, Giorgi, Tonini, Salsi, Villagra, Agniel, Becerra, Zanzotto, Bisso (30’st Torchia), Tassara (30’st Esposito), Del Ry. All.: Villagra Marcatori: 8’pt cp Agniel (0-3), 16’pt meta Bergonzini nt (5-3), 23’pt meta Juan tr Agniel (5-10), 33’pt cp Assandri (8-10), 39’pt cp Agniel (8-13), 43’pt cp Agniel (8-16); 2’st meta Stead tr Assandri (15-16), 25’st meta Tonini tr Agniel (15-23), 30’st meta Tonini tr Agniel (15-30), 38’st meta Bisso nt (15-35) Arbitro: Blessano di Treviso Note: 6’st ammonito Naude, spettatori 300 circa ACCADEMIA FIR TIRRENIA V AEROPORTO DI FIRENZE 08-14 (0-7) Accademia Tirrenia: Odiete (50 Benvenuti), Guarducci, Campagnaro, Bettin (60 Violi), Sarto, Padovani, Marinaro (70 Crestini), Marazzi, Nostran (54 Vian), Salvetti, Bellocci (44 Grassotti), Berton, Scarsini (26 Iovenitti) (74 Zanusso), Conti (54 Moricone), Panico. All. De Carli Gianpiero. FIRENZE: Nava, Renzetti, Rios, Menon, Bastiani, Billot, Morace (41 Falleri), Santi, Ippolito, Borsi (57 Bianco), Vella (60 Meyer), Soldi, Rapone (41 Lunardi) (68 Parri), Leoni (65 Fanelli), Cagna (35 Chiostrini). All.: Ghelardi – Sordini. Marcatori: 38 Mt santi tr Billot; II° tempo: 48 cp Campanaro; 59 Mt Falleri tr Falleri; 67 Mt Panico. Arbitro: Mancini di Frascati. Note: cartellino rosso al 48 per Bastioni (cartellini gialli al 22 e 48); cartellino giallo al 22 per Panico. FIAMME ORO ROMA V FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA 38-11 (17-6) FIAMME ORO Rugby: Barion, Mariani, Sapuppo (Boarato 37’ st), Massaro, De Gaspari (38’ st Andreucci), Forcucci, Benetti (Baldini 23’ st), Cerasoli, Zitelli (Bottino 23’ st), Maestri, Cazzola, Santelli (Riedi 18’ st), Cerqua (Gasparini 18’ st), Vicerè (Lombardo 37’ st), Cocivera (Di Stefano 33’ st). All.: Sven Valsecchi – Rocco Salvan CUS VERONA: Favaretto, Lindaver, Martinucci (Liboni 29’ pt), Michelini, Del Bubba, Rodriguez, Mariani (Fedrzoni 23’ st), Lorenzetto (Pizzardo 33’ st), Carugi (Corso 29’ pt, Schiesaro 31’ st), Bergamin, Paghera, Filippini (Zardin 18’ st), Michelini, Neethling, Mutascio (Munteanu 15’ st). All.: Danilo Beretta MARCATORI: p.t.: 15’ cp Michelini (0-3); 17’ m Massaro (5-3); 28’ m Mariani (10-3); 32’ cp Michelini E. (10-6); 37’ m Mariani tr Benetti (17-6). s.t.: 3’ m Vicerè tr Benetti (24-6); 14’ m Bergamin (24-11); 17’ m Sapuppo tr Benetti (31-11); 39’ m Barion tr Boarato (38-11) ARBITRO: Sgardiolo (Rovigo). Crush military watch “Man of the match”: Roberto Mariani NOTE: spettatori: 250 punti classifica: Fiamme Oro 5 – Verona 0 Girone B NOVACO ALGHERO V ASR MILANO 40-22 (27-10) Alghero: Daga, Lorenzini, Franchin, Ricci (41 Ferrari), Solinas, Apikotoa, Salis (60 Peana), Caldon, Giacci (48 Toniolo), Lombardo, Pagani (50 Taddeu), Paco (60 Capponi), Bonetti (61 Mele), Spirito (70 Cocchiaro), Lynch (78 Berdini). ASR MILANO: Tolotti (70 Cestini), Molinaro, Barbini, Ragusi (60 Mazzotti), Gobbi, Thompson, Bestetti, Cipolla, Cortinovis (70 Limonta), Merlo, Barana, Gavazzoni, Ferrari (62 Balestrini), Corbetta, Piatti (41 Camelliti). Marcatori: 9 cp Ricci; 17 Mt Gobbi; 26 Mt Bonetti; 31 Mt Ricci tr Ricci; 32 Mt Tolotti; 37 Mt Spirito; 40 Mt Salis tr Apikotoa; II° Tempo: 57 cp Apikotoa; 60 Mt Solinas tr Apikotoa; 65 cp Apikotoa; 71 Mt Gavezzoni tr Thompson; 80 Mt Thompson. Arbitro: Belvedere di Roma. Note:Cartellino giallo: al 41 per Apikotoa. GRUPPO PADANA PAESE V AMATORI CATANIA 15-19 (8-16) Marcatori: pt 4’ cp Borina, 9’ cp Agnoletto, 13’ cp Borina, 17’ cp Borina, 28’ m Signori, 32’ m mischia tr Borina; st 7’ cp Borina, 28’ m Signori tr Busi Angeli Paese: Furlan (25’ st Busi Angeli), Agnoletto (25’ st Passuello), Fornarolo, Pavan, Casarin, Barzan, Memo (25’ st Bergamo), Tamas (4’ st Bavaresco), Durigon, Gigliodoro, Signori, Secolo, Berisa, Codo (4’ st Kudin), Caeran (15’ st Deoni). All. Zaffalon A disposizione: Reffo, Rufoloni Catania: Gorgone, Camino, Lamboglia, Zappalà (24’ st Montedoro), Borina, Forte, Parisi, Ferrara (29’ st G.Guglielmino), Rechichi, Vasta, Dupplicato, Garozzo, F.Guglielmino (1’ st Grimaldi), Delfino, S.Leonardi (st Vinti). All. Puglisi A disposizione: Galati, Ruscica, V.Leonardi Arbitro: Spadoni (Padova). Note: Ammonizioni: st 16’ Delfino, 25’ Forte Al piede: Paese 2/4, Catania 5/8 Progressivo: 0-3, 3-3, 3-6, 3-9, 8-9, 8-16, 8-19, 15-19 Note: punti Paese 1, Catania 4. Paese ai playout contro il Grande Milano RUBANO RUGBY V SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA 12-12 (6-0) RUBANO: Menniti-Ippolito; Borsetto, Dal Corso, Ercolino, Belluco; Politeo (7’ s.t. Borgato), Prati; Zampiron (7’ s.t. Zampiron), Baraldo (20’ s.t. Palandrani), Cucchio; Rocchio (20’ s.t. Luchetti), Mainardi; Matteralia, Gazzola, Bortoletti (7’ s.t. Varroto). Non entrati: Rizzo, Sandonà, Gaffo. All. Beppe Artuso/Hector De Marco VALPOLICELLA: Etcheverry Cavanna; Saccomani, Tampelin, Spadaro (20’ s.t. Damoli), Girelli (33’ s.t. De Leo); Massalongo, Musso (23’ s.t. Fraccaroli); Cimardi, Pivetta, Previato; Abouarrouchè (33’ s.t. Burati), Filippini (38’ p.t. Nicolis); Ferrari (10’ s.t. Savoia), Zampini (33’ s.t. Zorzi), Dolcetto (35’ s.t. Momi). All. Alessandro Zanella MARCATORI: p.t. 5’ c.p. Borsetto, 26’ c.p. Borsetto; s.t. 17’ c.p. Menniti-Ippolito, 19 m. Previato, 37’ c.p. Borsetto, 40’ m. Fraccaroli tr. Etcheverry Cavanna. ARBITRO: Sandri di Trieste NOTE: P.t. 6-0; Spettatori: 500 ca. Cartellino giallo: Filippini (20’ p.t.), Borsetto (12’ s.t.) Punti: Rubano 2, Valpolicella 2. AUTOSONIA AVEZZANO V ZHERMACK BADIA 32-12 (08-12) Avezzano: Thomsen, Lanciotti R., Pallotta (75’ Catonica), Babbo Mau., Guanciale (53’ Taccone), Fidanza, Porretta (58’ Speranza), Baiocchi (53’ Babbo G.), Angeloni, Passalacqua, Cofini A., Marcanio (80’ Porrini), Cacchione, Comperti, Lanciotti S. (49’ Cofini S.) A disposizione: Di Cintio e Ranalletta. Allenatore: Alberto Santucci Badia: Fratini (58’ Sacco), Aretusini (65’ Tinazzo), Rosi, Candian, Zarattini, Kitching (75’ Boscolo), Flagiello, Teodorini, Anouer, Munerato (38’ Michelotto F.), Brizzante (70’ Colognesi), Michelotto D. (41’ Bonini), Brancalion, Masiero (41’ Colombo), tellarini. A disposizione: Boscolo. Allenatore: Stefano Bordon. Marcatori: I Tempo: 10’ c.p. Thomsen (3-0); 14’ m. Rosi, tr Fratini (3-7); 27’ m. Candian n.t. (3-12), 40’ m. Guanciale n.t. (8-12). II Tempo: 8’ c.p. Thomsen (11-12); 18’ c.p. Thomsen (14-12); 24’ drop Thomsen (17-12); 27’ m. Speranza tr. Thomsen (24-12); 33’ m. Thomsen n.t. (29-12); 38’ c.p. Thomsen (32-12). Arbitro: Liperini. Assistenti: Zucchi e Casciel. Spettatori: 300 circa. Cartellini: 2’ s.t. giallo a Passalacqua; 21’ s.t. giallo a Babbo G.; 35’ s.t. giallo a Tellarini. ROMAGNA RFC V AMATORI CAPOTERRA 20-00 (3-0) Romagna: Amato, Medri (dal 15° s.t. Gai), Pasqualini (dal 26° s.t. Mattiacci), Luci (dal 41° s.t. Cirelli), Donati, Gregnanin, Soldati (dal 23° s.t. Galasso), Fantini (CAP), Morelli (dal 13° s.t. Devodier), Pias, comignoli, De Gennaro, Cossu S. (dal 30° s.t. Turroni), Cossu E., Hall (dal 41° s.t. Ambrosino). Allenatore: Francesco Urbani. Capoterra: Garau (dal 1° s.t. Padricelli), Baire G., Koko, Kahan (dal 13° s.t. Cappai), Bousmina, Arbizu (CAP), Queirolo (dal 23° s.t. Ambus), Basser, Pinna A. (dal 15° s.t. Meloni), Pinna C., Coetzee, Fermentino, Di Pietro, Masetti, Geraci. Allenatore: Manuel Queirolo. Marcatori: Primo tempo: 8° c.p. n.t. Arbizu (0-0), 33° c.p. Soldati (3-0), 36° c.p. n.t. Arbizu (3-0). Secondo tempo: 3° m. Donati, t. Soldati (10-0), 37° m. Amato, n.t. Amato (15-0), 41° m. Turroni, n.t. Gregnanin (20-0). Arbitro: Bertelli di Brescia. Cartellini gialli: 2° p.t. Koko, 42° p.t. Amato, 39° s.t. Meloni. GLADIATORI SANNITI V UNIONE RUGBY CAPITOLINA 10-33 (5-22) Gladiatori Sanniti: Falivene, Ciampa, Verdicchio (33 Iannace), Passariello, Russo, Canna, Carone, Scognamiglio, Fragnito, Zizza, Caldarulo (23 Romano)(51 Racioppi), Valente, Tenga (41 Santosuosso), Grieco, Bosco. Capitolina: Rebecchini G., Marini, Marrucci, Scalzo G., Iacolucci (62 Varriale), Diana (62 Murer), Vannini, Budini (41 Bitonte), De Michelis, Bitetti, Manozzi, Scoccini, Rossi, Polioni, Marsella (72 Forgione). All. Cococetta. Marcatori: 6 Mt Scalzo tr Diana; 9 cp Diana; 19 Mt Iacolucci; 29 Mt Diana tr Diana; 40 Mt Romano; II° tempo: 43 cp Diana; 61 Mt Diana; 77 Mt Russo; 79 cp Murer. Arbitro:Muscio di Prato. Note: Cartellini gialli: al 10 per Grieco;
