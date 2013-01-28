CORDOGLIO PER BRENDAN LYNCH
di Redazione
28/01/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 77_12-13 - CIAO BRENDAN.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*CIAO, BRENDAN…*
Roma – Uno di noi ha passato la palla per l’ultima volta e per colpa di
qualcun altro… Sono notizie tremende che non vorremmo mai leggere né
sentire ma che, purtroppo, accadono troppo spesso.
Stanotte è toccato a Brendan Lynch, pilone della prima squadra dell’Unione
Rugby Capitolina, una Società amica e nella quale hanno militato molti
giocatori ora in maglia cremisi.
La dirigenza, lo staff e tutti i giocatori delle Fiamme Oro Rugby si
uniscono in un unico abbraccio intorno alla famiglia e ai compagni di
squadra di Brendan.
* *
*Roma, 28 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*CIAO, BRENDAN…*
Roma – Uno di noi ha passato la palla per l’ultima volta e per colpa di
qualcun altro… Sono notizie tremende che non vorremmo mai leggere né
sentire ma che, purtroppo, accadono troppo spesso.
Stanotte è toccato a Brendan Lynch, pilone della prima squadra dell’Unione
Rugby Capitolina, una Società amica e nella quale hanno militato molti
giocatori ora in maglia cremisi.
La dirigenza, lo staff e tutti i giocatori delle Fiamme Oro Rugby si
uniscono in un unico abbraccio intorno alla famiglia e ai compagni di
squadra di Brendan.
* *
*Roma, 28 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ITALIA, PRIMI ALLENAMENTI SOTTO LA PIOGGIA
Articolo Successivo
6 NAZIONI U20: PARLA SALVETTI, CAPITANO DEGLI AZZURRINI
Redazione