CORDOGLIO PER BRENDAN LYNCH

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **CIAO, BRENDAN…*Roma – Uno di noi ha passato la palla per l’ultima volta e per colpa diqualcun altro… Sono notizie tremende che non vorremmo mai leggere nésentire ma che, purtroppo, accadono troppo spesso.Stanotte è toccato a Brendan Lynch, pilone della prima squadra dell’UnioneRugby Capitolina, una Società amica e nella quale hanno militato moltigiocatori ora in maglia cremisi.La dirigenza, lo staff e tutti i giocatori delle Fiamme Oro Rugby siuniscono in un unico abbraccio intorno alla famiglia e ai compagni disquadra di Brendan.* **Roma, 28 gennaio 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito