Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CORDOGLIO PER BRENDAN LYNCH

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
pdf iconCOMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 77_12-13 - CIAO BRENDAN.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*CIAO, BRENDAN…*

Roma – Uno di noi ha passato la palla per l’ultima volta e per colpa di
qualcun altro… Sono notizie tremende che non vorremmo mai leggere né
sentire ma che, purtroppo, accadono troppo spesso.
Stanotte è toccato a Brendan Lynch, pilone della prima squadra dell’Unione
Rugby Capitolina, una Società amica e nella quale hanno militato molti
giocatori ora in maglia cremisi.
La dirigenza, lo staff e tutti i giocatori delle Fiamme Oro Rugby si
uniscono in un unico abbraccio intorno alla famiglia e ai compagni di
squadra di Brendan.
* *
*Roma, 28 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA, PRIMI ALLENAMENTI SOTTO LA PIOGGIA

Articolo Successivo

6 NAZIONI U20: PARLA SALVETTI, CAPITANO DEGLI AZZURRINI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019