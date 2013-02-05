Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Corso allenatori di primo livello FIRFL

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La firfl è lieta di comunicare il corso allenatori di primo livello. A tenere il corso sarà quest'anno l'allenatore della Nazionale Italiana Tyrone Sterry. I punti trattati riguarderanno le strutture base di attacco e difesa che vengono attuate ad alto livello di rugby a 13 e che sono state replicate dal xv il corso si dividerà in 2 sedute 1)  teorica +  campo assieme al coach e ad una squadra di 13 locale 2)  teorica il corso si svolgerà verso la metà di marzo e avrà come sedi Roma (toscana e lazio),CataniaReggio Emilia (marche e emilia romagna). Per avere maggiori inforamazioni contattare i responsabili dei  comitati nazionali Comitato Laziale - Riccardo Marini 3337631500 Comitato Toscano - Luigi Ferraro 3336163818 Comitato Marche - Guido Porcellini 3391715013 Comitato Sicilia - Agatino Magri' 3497842442 - Massimo Nicotra 3356043801 Comitato Emilia Romagna - Marco Parrello 3349205550
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE] BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - ALBERTO SGARBI/GONZALO CANALE

Articolo Successivo

LA VEA FEMI-CZ PRONTA PER IL GIRONE DI RITORNO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019