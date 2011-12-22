COSI' I POSTICIPI DALL'8° AL 15° TURNO
di Redazione
22/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.12.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 22 dicembre 2011 ECCELLENZA: COSIâ I POSTICIPI DALLâ8Â° AL 15Â° TURNO Roma - La Commissione Organizzatrice Gare ha reso nota la programmazione dei posticipi domenicali dallâottavo al quindicesimo turno del Campionato Nazionale dâEccellenza. Nel primo week-end del 2012 slitta a domenica 8 gennaio la gara tra il Rugby Reggio ed il Marchiol Mogliano, squadra questâultima che giocherÃ ancora il posticipo domenicale in occasione dellâundicesimo turno (19 febbraio, vs. Femi Cz Vea Rovigo), del tredicesimo (4 marzo, vs. Banca Monte Parma Crociati) e del quindicesimo (25 marzo, vs. Pol. LâAquila 1936). Doppio appuntamento domenicale per lâundicesimo e tredicesimo turno dellâEccellenza con il Petrarca Padova che ospiterÃ il 19 febbraio i romani della Mantovani Lazio ed il 4 marzo la formazione nero verde aquilana. Gli incontri teletrasmessi seguiranno la programmazione stabilita in accordo con Rai Sport, host broadcaster della manifestazione. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Redazione