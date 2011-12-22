Loading...

COSI' I POSTICIPI DALL'8° AL 15° TURNO

22/12/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.12.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 22 dicembre 2011 ECCELLENZA: COSIâ I POSTICIPI DALLâ8Â° AL 15Â° TURNO Roma - La Commissione Organizzatrice Gare ha reso nota la programmazione dei posticipi domenicali dallâottavo al quindicesimo turno del Campionato Nazionale dâEccellenza. Nel primo week-end del 2012 slitta a domenica 8 gennaio la gara tra il Rugby Reggio ed il Marchiol Mogliano, squadra questâultima che giocherÃ  ancora il posticipo domenicale in occasione dellâundicesimo turno (19 febbraio, vs. Femi Cz Vea Rovigo), del tredicesimo (4 marzo, vs. Banca Monte Parma Crociati) e del quindicesimo (25 marzo, vs. Pol. LâAquila 1936). Doppio appuntamento domenicale per lâundicesimo e tredicesimo turno dellâEccellenza con il Petrarca Padova che ospiterÃ  il 19 febbraio i romani della Mantovani Lazio ed il 4 marzo  la formazione nero verde aquilana.  Gli incontri teletrasmessi seguiranno la programmazione stabilita in accordo con Rai Sport, host broadcaster della manifestazione. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
