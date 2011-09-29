COSI&acirc;

COSIâ
di Redazione
29/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 29 settembre 2011 ECCELLENZA 2011-2012: COSIâ IN TV NEI PRIMI DUE TURNI DI GARA GIOVEDIâ 6 OTTOBRE A MILANO LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL MASSIMO CAMPIONATO ITALIANO Roma - RAI Sport, host broadcaster del Campionato dâEccellenza anche per la stagione 2011-2012, in accordo con la Federazione Italiana Rugby ha reso noto il programma delle dirette TV per i primi due turni di gara. Lâemittente di Stato per la giornata inaugurale ha riservato lâattenzione delle proprie telecamere al match fra i campioni in carica del Petrarca Padova e la formazione neo promossa, il Cammi Calvisano, che a distanza di due anni torna nellâ Ã©lite del rugby italiano. Lâincontro originariamente programmato al sabato slitta di una giornata (domenica 9 ottobre) e sarÃ trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it/ ) a partire dalle ore 15.00. Femi CZ Rovigo â Marchiol Mogliano sarÃ il match teletrasmesso nel secondo turno di gara. I vice campioni rodigini riceveranno domenica 16 ottobre al Battaglini la formazione bianco-blu di capitan Orlando (calcio dâinizio ore 15.00, diretta RAI Sport 1 ed in streaming su www.raisport.it) Tutte le novitÃ sul massimo campionato italiano, al via lâ8 ottobre, saranno annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione del 6 ottobre a Milano (Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17, ore 11.30) dal presidente della FIR Giancarlo Dondi. Nel corso della cerimonia verranno presentate anche le nuove divise da gioco dei dieci club partecipanti. NOTE: SI ALLEGA ALLA PRESENTE L'INVITO PER LA CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DELL'82esimo CAMPIONATO ITALIANO RUGBY D'ECCELLENZA, Milano, 6 ottobre 2011 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
