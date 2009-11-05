Countdown per il website della Femi Cz Rugby Rovigo
di Redazione
Il campionato si ferma, la comunicazione accelera. La Femi Cz Rugby Rovigo approfitta della pausa di tre settimane, che il Super 10 osserva per lasciare spazio ai test match della Nazionale, per presentare molte novità sul versante comunicazione. Prima su tutte il nuovo sito web. Sull’homepage www.rugbyrovigo.com, finora in costruzione, è apparso un timer con un conto alla rovescia che si azzererà alle 12 di lunedì 16 novembre. In quella data, infatti, al Ridotto del Teatro Sociale, in piazza Garibaldi 14 a Rovigo, sarà presentato il nuovo sito web della società. Oltre a tutta la dirigenza rossoblu saranno presenti anche molte autorità politiche e istituzionali, non solo del Polesine ma anche regionali. Tra le novità annunciate nel corso della Rugby Rovigo Big Night dello scorso 6 settembre il sito è ormai pronto a prendere vita grazie anche alla preziosa collaborazione del web partner Gruppo Sigla.com. Curato in ogni suo dettaglio, con una grafica innovativa e accattivante, sarà un punto di riferimento non solo per l’ambiente rossoblu e tutti i suoi tifosi, ma per l’intero mondo della palla ovale. Un lavoro importante e impegnativo per presentare le molte sezioni che faranno parte del sito. Una dedicata alla rosa con i giocatori in dettaglio, un’altra alla dirigenza; Uno spazio sarà destinato ai partner e sponsor che sostengono la squadra rossoblu e sarà possibile conoscere tutte le news, avere informazioni sulle partite e le classifiche. Presenti anche alcune sezioni particolarmente nuove come “l’infermeria”, “la fan zone” e una interamente dedicata a Bersagliotto, la mascotte della squadra. Non sono state inoltre dimenticate le realtà che fanno da contorno alla Rugby Rovigo, e che le permettono di essere un punto di riferimento per il rugby veneto e italiano: la Monti, la Junior e le Rose. Non potevano mancare, con una sezione dedicata, anche le Posse rossoblu, i tifosi più fedeli sempre al fianco dei Bersaglieri. Tutto questo e molto altro ancora nel sito che si presenta come ciliegina sulla torta di un’annata sportiva già ricca di novità per via Alfieri, i cui vertici continuano a lavorare per portare la palla ovale rodigina ai fasti che merita. L’appuntamento dunque, scusandoci del ritardo, per tutti gli appassionati e interessati è fissato per il 16 novembre: tutti invitati in teatro e naturalmente sul web.
