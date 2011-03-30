Home Senza categoria CRESCE IL GRUPPO DEL ROVIGO BY RUGBY

di Redazione 30/03/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA s.s. 2010-2011 Comunicato stampa n. 84 del 30.03.2011 Cresce il gruppo del Rovigo by Rugby La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha il piacere di comunicare che prosegue con entusiasmo e soddisfazione l'iniziativa denominata "Rovigo by Rugby". Molti esercizi della città hanno già aderito diventando così sponsor ufficiali di maglia con il logo posto proprio sul petto dei nostri atleti. Nei prossimi giorni Carlo Trombin e Luca Menon addetti commerciali della Rugby Rovigo Delta, visiteranno alcune attività del centro di Rovigo che hanno deciso di aderire. Per informazioni: Carlo Trombin (334 799 6995) - Luca Menon (338 62 54 142) Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

