CROCIATI, IL DERBY CON REGGIO PER CERCARE LA SALVEZZA

di Redazione 25/04/2013

La convincente e meritata vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro le Fiamme Oro ha ridato entusiasmo e morale ai Crociati, ora più che mai in

corsa per la salvezza e decisi a fare risultato anche con Reggio Emilia nel derby emiliano della 21esima giornata. Il morale e l’entusiasmo in

realtà non erano mai mancati nemmeno quando arrivavano solo sconfitte, perché la squadra ha sempre prodotto gioco, fatto punti e mete, ma il gusto

della vittoria ha un sapore speciale e ha avuto un effetto ancora più rivitalizzante sugli uomini di Bordon. L’imperativo ora è vincere le

restanti due gare e festeggiare una salvezza che fino a poche settimane fa era impensabile. Lo sa bene il tecnico Stefano Bordon, che proprio con

Reggio all’andata fece il suo esordio sulla panchina crociata:” Con questa gara completo il mio girone. All’andata il successo ci sfuggì

all’ultimo secondo dopo una grande prestazione, ora dopo aver ottenuto il massimo con le Fiamme vogliamo proseguire anche con Reggio, in un derby da

sempre sentitissimo, anche per rifarci dell’amaro che ci è rimasto in bocca all’andata. Sappiamo che sarà una gara difficile, che forse non

sarà decisiva e che dobbiamo fare almeno un punto. Possiamo dire che abbiamo sfruttato l’occasione con le Fiamme e vinto i nostri quarti di finale.

Con Reggio ci aspetta una semifinale dove bisognerà anche essere bravi a dosare le forze in vista del match con L’Aquila che potrebbe rappresentare

la nostra finale. Dopo aver fermato bene le Fiamme bloccando le loro rolling maul abbiamo tutte le carte in regola per fare bene anche con i rossoneri

emiliani. Stiamo bene e siamo molto motivati così come loro, quindi sarà sicuramente una partita molto tirata e intensa fino all’ultimo. Noi come

sempre ce la giocheremo fino all’ultimo pallone”. Sul fronte formazione è probabile che il tecnico rodigino confermi il XV che ha ottenuto la

vittoria con le Fiamme, anche se nelle ultime ore e dopo gli ultimi allenamenti potrebbe anche cambiare qualcosa nello schieramento. Sabato 27 aprile

tutti in campo alle ore 16 agli ordini del signor arb. Vivarini (Padova) coadiuvato dai g.d.l. Spadoni (Padova), Franzoi (Venezia) e dal quarto uomo

Armanini (Parma).

Ecco la probabile formazione ducale: 15Farolini; 14 Alberghini, 13 Castle, 12 En Naour, 11 Casalini; 10 Zucconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7 Sciacca; 6

Dell’Acqua, 5 Mandelli (cap), 4 Amenta ; 3 Negrotto, 2 Manghi, 1 Singh

a disposizione: 16 Goegan, 17 Ferrari, 18 Pedrazzani, 19 Silvestri, 20 Michel, 21 Rimpelli, 22 Ferrini, 23 Carritiello. All. Bordon







Redazione