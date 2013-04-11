CROCIATI IN TRASFERTA A PADOVA
di Redazione
11/04/2013
CROCIATI IN TRASFERTA A PADOVA
Parma, 11 aprile 2013 – Penultima trasferta della stagione per i Crociati che nella XIX giornata del campionato di Eccellenza sono chiamati alla
sfida con il Petrarca Padova, lanciatissimo e in lizza con il Mogliano per conquistare il quarto posto. L’ultima gara non ha portato punti per la
formazione ducale che comunque non molla ed è determinata a lottare fino alla all’ultimo minuto di campionato per conquistare la sua salvezza.
Coach Bordon è soddisfatto dei suoi ragazzi e lancia la sfida ai patavini: “Contro il Petrarca scenderemo in campo come sempre con la massima
determinazione, decisi a conquistare un punto e magari anche qualcosa di più. Andiamo in campo, facciamo la nostra gara e vediamo cosa succede, se
Padova avrà un calo cercheremo di sfruttare l’occasione. Andiamo avanti gara per gara, consci del nostro valore e sapendo che abbiamo le carte in
regola per salvarci. Sulla formazione non dovrebbero esserci molti cambi rispetto al Xv che ha giocato nel turno precedente con Mogliano. Vediamo
comunque come ci alleniamo in queste ultime ore precedenti il match e magari qualche innesto o cambio sarà fatto a ridosso del fischio
d’inizio”. A dirigere l’incontro è stato designato il signor Roscini di Milano insieme ai g.d.l. Russo (Milano) e Valbusa (Treviso) e al quarto
uomo Bellinato (Treviso). Al Memo Geremia di Padova tutti in campo alle ore 16.00.
Ecco la probabile formazione dei Crociati: 15Gennari; 14 Carritiello, 13 Alberghini, 12 Castle, 11 Casalini; 10 Zucconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7
Dell’Acqua, 6 Rimpelli; 5 Amenta, 4 Mandelli Cap; 3 Negrotto, 2 Silvestri, 1 Goegan. A disposizione 16 Singh, 17 Manghi, 18 Ferraris, 19 Sciacca, 20
Michel, 21 Magri, 22 Ferrini, 23 En Naour.
All. Bordon
Redazione