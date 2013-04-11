Home CROCIATI IN TRASFERTA A PADOVA

di Redazione 11/04/2013

CROCIATI IN TRASFERTA A PADOVA



Parma, 11 aprile 2013 – Penultima trasferta della stagione per i Crociati che nella XIX giornata del campionato di Eccellenza sono chiamati alla

sfida con il Petrarca Padova, lanciatissimo e in lizza con il Mogliano per conquistare il quarto posto. L’ultima gara non ha portato punti per la

formazione ducale che comunque non molla ed è determinata a lottare fino alla all’ultimo minuto di campionato per conquistare la sua salvezza.

Coach Bordon è soddisfatto dei suoi ragazzi e lancia la sfida ai patavini: “Contro il Petrarca scenderemo in campo come sempre con la massima

determinazione, decisi a conquistare un punto e magari anche qualcosa di più. Andiamo in campo, facciamo la nostra gara e vediamo cosa succede, se

Padova avrà un calo cercheremo di sfruttare l’occasione. Andiamo avanti gara per gara, consci del nostro valore e sapendo che abbiamo le carte in

regola per salvarci. Sulla formazione non dovrebbero esserci molti cambi rispetto al Xv che ha giocato nel turno precedente con Mogliano. Vediamo

comunque come ci alleniamo in queste ultime ore precedenti il match e magari qualche innesto o cambio sarà fatto a ridosso del fischio

d’inizio”. A dirigere l’incontro è stato designato il signor Roscini di Milano insieme ai g.d.l. Russo (Milano) e Valbusa (Treviso) e al quarto

uomo Bellinato (Treviso). Al Memo Geremia di Padova tutti in campo alle ore 16.00.



Ecco la probabile formazione dei Crociati: 15Gennari; 14 Carritiello, 13 Alberghini, 12 Castle, 11 Casalini; 10 Zucconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7

Dell’Acqua, 6 Rimpelli; 5 Amenta, 4 Mandelli Cap; 3 Negrotto, 2 Silvestri, 1 Goegan. A disposizione 16 Singh, 17 Manghi, 18 Ferraris, 19 Sciacca, 20

Michel, 21 Magri, 22 Ferrini, 23 En Naour.

All. Bordon







