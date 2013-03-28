Home CROCIATI, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI PRATO

di Redazione 28/03/2013

Vigilia di Pasqua in campo per le squadre di rugby del campionato d’Eccellenza con i Crociati di Stefano Bordon impegnati sul difficile campo dei

Cavalieri Prato. La formazione parmense è pronta alla sfida e dopo aver dimenticato il ko di settimana scorsa con la Mantovani Lazio, ha lavorato al

meglio tutta la settimana per presentarsi nelle migliori condizioni alla sfida con i tuttineri toscani. Il match è in programma sabato 30 marzo alle

ore 15 allo stadio Enrico Chersoni di Prato e sarà arbitrato da una terna tutta livornese, arb. Liperini (Livorno), g.d.l. Castagnoli (Livorno),

Zucchi (Livorno). Il quarto uomo sarà Righini (Carmignano, PO). Il tecnico Bordon è convinto che i suoi ragazzi faranno una bella prova contro

Prato: “Sabato scorso abbiamo trovato una Lazio al top che ha fatto una grande partita. Noi invece abbiamo giocato al di sotto delle nostre

possibilità, ma lo sappiamo. Fisicamente stiamo bene e contro Prato daremo il massimo come in ogni partita. Forse loro faranno qualche cambio in

formazione e con ogni probabilità anche noi, ma deciderò solo dopo l’ultimo allenamento. Speriamo nel bel tempo, perché con un campo asciutto

sono certo che saremo in grado di disputare un buon match e magari strappare quel famigerato punticino che ci servirebbe tanto”.



Ecco la probabile formazione per la sfida ai Cavalieri:



15 Farolini; 14 Carritiello 13 Alberghini, 12 Castle, 11 Gennari; 10 Zuconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7 Sciacca, 6 Dell’Acqua; 5 Mandelli CAP, 4 Amenta;

3 Negrotto, 2 Manghi, 1 Singh. A disp: 16 Silvestri, 17 Ferrari, 18 Pedrazzani, 19 Rimpelli, 20 Casalini, 21 En Naour, 22 Ferrini 23 Goegan







Redazione