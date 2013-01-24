Home CROCIATI, LA FORMAZIONE PER L'AQUILA

di Redazione 24/01/2013

Ultima fatica del girone di andata del campionato d’Eccellenza per i Crociati che saranno di scena al Fattori di L’Aquila per una sfida

importantissima e delicatissima. Il match del capoluogo abruzzese, anche se poi mancherà un intero girone di ritorno, sarà fondamentale per entrambe

le squadre che si trovano in fondo alla graduatoria e saluterebbero un successo come una grandissima boccata d’ossigeno e una buona iniezione di

fiducia per il resto della stagione. I ducali arrivano a questa partita rinfrancati dalle belle prove nelle ultime uscite, soprattutto quelle con

Reggio in campionato e con San Donà nel Trofeo Eccellenza dove sono arrivati due punti, bel gioco e tanta rabbia per due vittorie che sarebbero state

anche meritate. Rabbia che la formazione di Bordon dovrà mettere in campo al Fattori (sabato ore 15.00) per fronteggiare i neroverdi e conquistare il

massimo. Nelle ultime settimane i ragazzi emiliani hanno lavorato al meglio e la crescita si è vista, ora servono i punti. Coach Bordon ci crede e

carica così i suoi: “Non abbiamo ancora recuperato al 100 % qualche infortunato e qualcuno ha l’influenza ma a parte questi piccoli problemi

fisicamente e moralmente stiamo bene, speriamo sia una buona partita. Siamo consapevoli della importanza della posta in palio, anche perché gli

scontri diretti valgono doppio e vincere in casa loro sarebbe ancora più importante. Mercoledì la nazionale Under 20 era ospite a Parma e abbiamo

fatto con loro un buon allenamento. Siamo concentrati e determinati, anche se siamo a metà campionato sappiamo che vincere in trasferta con loro

sarebbe fondamentale. Loro sono una squadra storica contro la quale è sempre difficile giocare per il clima, l’atmosfera e la bella tifoseria, ma

noi siamo pronti”.

L’onere di dirigere questo delicato match è stato affidato all’arbitro Mitrea (Postioma di Paese, TV) coadiuvato dai g.d.l. Tomò (Albano

Laziale, RM), Pierantoni (Colleferro, RM) e dal quarto uomo Bellinato (Villorba).



Ecco la probabile formazione: 15 Ferrini, 14 Alberghini 13 Carrittiello, 12 Castle, 11 Gennari, 10 Farolini 9 Violi, 8 Mandelli, 7 Marazzi, 6

Rimpelli, 5 Dell’Acqua, 4 Pedrazzani, 3 Silvestri, 2 Manghi, 1 Grassotti. A disposizione: 16 Goegan 17 Ferrari 18 Singh 19 Bongiorno 20 Michel 21

Magri 22 Albertini 23 Ferraris. All. Bordon





