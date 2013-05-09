CROCIATI, LA FORMAZIONE PER LO SPAREGGIO-SALVEZZA
09/05/2013
CROCIATI, LA FORMAZIONE PER LO SPAREGGIO-SALVEZZA
BORDON: “DISCIPLINA E NESSUNA PAURA LE CHIAVI PER LA VITTORIA”
Il “Chersoni di Prato è pronto per accogliere sabato 11 maggio 2013 lo spareggio Crociati-L’Aquila, sfida che vale la permanenza nel campionato
d’Eccellenza. Oramai mancano poche ore a questo importante appuntamento che sarà diretto dal sig. Alan Falzone di Padova (g.d.l Pennè di Milano e
Franzoi di Venezia, quarto uomo Cusano di Vicenza) e il morale in casa Crociati è davvero buono. I ragazzi di Bordon sono reduci da tre vittorie
meritate, di cui una proprio con L’Aquila, che hanno innalzato l’autostima e fatto capire quali e quanti benefici possa portare un successo. In
settimana la squadra ducale si è allenata nel migliore dei modi, tutti i componenti sono arruolabili per il match e c’è in tutti la consapevolezza
di aver fatto il possibile per presentarsi nelle migliori condizioni sabato pomeriggio alle 16 a Prato. La tifoseria sta organizzando alcuni pullman
per assistere all’evento e Coach Bordon è tranquillo anche perché sa che ci sarà un grande apporto di tifo emiliano: “Il nostro pubblico ci
seguirà e non farà mancare il suo apporto, noi da alcune settimane stiamo bene, sia fisicamente che psicologicamente, ed è stato dimostrato in
campo nelle ultime uscite. Cercheremo di non prendere troppi calci contro e di aspettare il momento giusto per colpire con il nostro gioco, non
dobbiamo aver fretta di chiudere la pratica. Non dobbiamo aver paura di vincere e neppure di sbagliare. Ho chiesto ai miei di giocare come sanno e in
tranquillità, sono sicuro che sapranno mettere in campo tutte le risorse necessarie per fare un grande match”.
A sfidare gli aquilani nel decisivo spareggio con ogni probabilità scenderà in campo questa formazione:
15 Farolini; 14 Alberghini, 13 Castle, 12 En Naour, 11 Casalini; 10 Zucconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7 Sciacca; 6 Dell’Acqua, 5 Mandelli (cap), 4 Amenta
; 3 Negrotto, 2 Manghi, 1 Singh
a disposizione: 16 Goegan, 17 Ferrari, 18 Pedrazzani, 19 Silvestri, 20 Michel, 21 Rimpelli, 22 Ferrini, 23 Carritiello
All. Bordon
Redazione