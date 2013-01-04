CROCIATI, LA PRIMA FORMAZIONE DI BORDON

Primo impegno del 2013 per i Crociati che, dopo la pausa natalizia e il cambio di guida tecnica (Bordon per Mazzariol), sono pronti a sfidare Reggio

Emilia per il derby dell’Enza a Noceto sul terreno del “Nando Capra”, sabato 5 gennaio ore 15, arb. Mancini (Frascati), g.d.l. Roscini (Milano),

Borsetto (Varese), quarto uomo: Filizzola (Milano). Il neo allenatore Stefano Bordon parla così della sfida che attende il team ducale: “Abbiamo

cercato di lavorare al meglio nonostante quello che è successo con il cambio della guida tecnica. Io faccio affidamento sulle motivazioni del gruppo

e nella grande unità che hanno dimostrato in questi giorni. Mi aspetto per questo una squadra molto aggressiva che dimostri il suo valore sul campo.

Chi si aspetta un gruppo remissivo non lo troverà”.

Il Xv probabile che sfiderà Reggio Emilia: 15 Ferrini, 14 Carrittiello, 13 Castle, 12 Alberghini, 11 Gennari, 10 Zucconi, 9 Violi, 8 Mandelli (cap),

7 Sciacca, 6 Rimpelli, 5 Lemkus, 4 Contini, 3 Negrotto, 2 Goegan, 1 Grassotti.

A disposizione:16 Manghi 17 Singh 18 Dell'Acqua 19 Giovanelli 20 Farolini 21 En Naour 22 Casalini 23 Ferrari



