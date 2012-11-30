CROCIATI RUGBY, LA FORMAZIONE PER LA GARA CON IL PETRARCA
I CROCIATI ASPETTANO IL PETRARCA MAZZARIOL: “DOPO MOGLIANO NON VEDIAMO L’ORA DI SCENDERE IN CAMPO” Parma, 30 novembre 2012 – Dopo il Marchiol Mogliano per i Crociati Parma arriva un’altra formazione veneta, quel Petrarca Padova che sta facendo tanto bene in campionato dimostrando anche un ottimo gioco. Un impegno duro, ostico in cui servirà un match perfetto, fatto di grande concentrazione e senza sbavature per mettere in difficoltà la formazione padovana. Questa partita sarà la prima di una mini serie fra i ducali e i patavini che, complice anche il doppio turno del Trofeo d’Eccellenza, si affronteranno tre volte nel giro di una quindicina di giorni. I ragazzi di Mazzariol sono chiamati ad una prova maiuscola anche per riscattare il ko di Mogliano subito la settimana scorsa e per provare a lasciare un segno sgambettando una delle formazioni più quotate del campionato che arriverà a Parma sicuramente con l’intenzione di fare bottino pieno. Il fischio d’inizio sarà domenica 2 dicembre 2012 alle ore 15 a Moletolo e complice la diretta televisiva su Rai Sport 1 ci si aspetta una buona cornice di pubblico. A dirigere il match ci sarà una terna toscana con l’arbitro Liperini (Livorno) insieme ai g.d.l. Castagnoli (Livorno) e Zucchi (Livorno) con il quarto uomo Platania (Novi Ligure, Alessandria). Coach Mazzariol analizza così il match, provando a motivare il suo team: “Dopo la prova incolore disputata nell’ultimo turno a Mogliano in cui la squadra non ha certamente espresso il suo massimo e ha subito passivamente gli attacchi di un Mogliano molto motivato e in palla, attendiamo tutti con grande impazienza di poter scendere nuovamente in campo domenica contro il Petrarca Padova, magari cercando di approfittare anche della diretta in TV per riscattare la brutta figura rimediata domenica scorsa e dimostrare quale sia il nostro reale valore”. Il xv che affronterà i tuttineri padovani con ogni probabilità avrà qualche cambio rispetto alla gara di Mogliano con Ferrini schierato nel ruolo di estremo, Dell’Acqua numero 8 e Manghi dal 1 minuto nel ruolo di tallonatore al posto di Goegan. Probabile formazione dei Crociati: 15 Ferrini; 14 Carrittiello, 13 En Naour, 12 Castle, 11 Alberghini; 10 Farolini, 9 Zucconi; 8 Dell’Acqua, 7 Sciacca, 6 Rimpelli; 5 Mandelli (cap), 4 Contini; 3 Ferrari, 2 Manghi 1 Grassotti. A disposizione: 16 Silvestri, 17 Goegan, 18 Ferraris, 19 Giovanelli, 20 Michel, 21 Casalini, 22 Gennari, 23 Lemkus. Jacopo Dalla Palma Press Office Crociati Rugby [email protected] ( mailto:[email protected] ) 346-0281700 348-7675870
