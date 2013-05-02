Home CROCIATI VS AQUILA, LA SALVEZZA PASSA DA NOCETO

di Redazione 02/05/2013

Parma, 2 maggio 2013 – Ancora non si è spenta l’eco delle due belle e meritate vittorie dei Crociati contro le Fiamme Oro e nel derby in

trasferta con Reggio che i ragazzi di Bordon tornano in campo per la gara che vale una stagione. Contro L’Aquila è vietato sbagliare,

l’imperativo categorico è ripetere quanto di buono fatto vedere nelle ultime due uscite, strappare il massimo risultato e festeggiare fra le mura

amiche del Nando Capra di Noceto l’agognata salvezza. Sul terreno nocetano i ducali hanno costruito da sempre le loro fortune e anche quest’anno

si è visto che con la spinta del pubblico del Capra sono arrivati punti pesanti e grandi prestazioni. Ora serve l’ultima in un finale da thriller

con l’auspicio di un meraviglioso lieto fine. Coach Stefano Bordon aveva chiesto ai suoi uomini due vittorie per avvicinare gli aquilani e giocarsi

tutto in 80 minuti contro la diretta concorrente. Le consegne sono state rispettate, ora le due contendenti sono pronte a sfilare sotto lo striscione

dell’ultimo chilometro per sferrare l’attacco e lo scatto decisivo. L’allenatore della truppa emiliana ringrazia i suoi per quanto fatto finora

e guarda senza paura e con ottimismo alla decisiva sfida: “Ci stiamo preparando bene, é da gennaio che pensiamo a questa gara. Questa è la nostra

finale. Ci siamo arrivati nelle migliori condizioni psicofisiche e non vediamo l’ora di giocarcela. Abbiamo ottenuto due vittorie senza

tentennamenti e ora vogliamo regalarci un’altra gioia. Giocheremo davanti a tanta gente, tutto l’impianto avrà i nostri colori e ci sarà la

giusta atmosfera per fare bene. Sfidiamo un club storico come L’Aquila con grandi caratteristiche. Anche loro non molleranno di un centimetro, sarà

una sfida incertissima dove tutti daranno il massimo. Noi siamo pronti, andiamo a giocarcela!” La gara inizierà alle ore 16 agli ordini del signor

Damasco di Napoli (diretta televisiva Rai Sport2) con Belvedere (Roma) e Lento (Udine) g.d.l. e Favero (Treviso) quarto uomo e siamo sicuri che

l’occhio delle telecamere coglierà un Nando Capra gremito in ogni ordine di posto. Con ogni probabilità questo sarà il XV iniziale:

15 Farolini; 14 Alberghini, 13 Castle, 12 En Naour, 11 Casalini; 10 Zucconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7 Sciacca; 6 Dell’Acqua, 5 Mandelli (cap), 4 Amenta

; 3 Negrotto, 2 Manghi, 1 Singh.

a disposizione: 16 Goegan, 17 Ferrari, 18 Pedrazzani, 19 Silvestri, 20 Michel, 21 Rimpelli, 22 Ferrini, 23 Carritiello.

All. Bordon







Redazione