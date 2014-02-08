[cronaca] VEA FEMI-CZ: LE FIAMME ORO VINCONO LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 153 del 08.02.2014VEA FEMI-CZ: LE FIAMME ORO VINCONO LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZALa Finale di Trofeo Eccellenza, disputatasi oggi allo Stadio "MarioBattaglini" di Rovigo, è stata vinta dal G.S. Fiamme Oro Rugby. Ci haprovato la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, in vantaggio per tutto ilprimo tempo e gran parte del secondo. Lo sgambetto della squadra romanaarriva proprio sul finire della ripresa, con due mete di Barion,trasformate, e un piazzato di Benetti che infrangono i sogni rossoblù.Il primo tempo inizia con una meta dei padroni di casa, segnata dopoappena 5 minuti dal fischio d'inizio da Ruffolo ma non trasformata daRagusi. Quest'ultimo, schierato all'ala, si rifà dopo poco centrando ipali con un piazzato e portando il risultato sull'8.0. Le Fiamme Ororeagiscono e capitan Benetti mette tra i pali due piazzati consecutiviaccorciando le distanze. Ma risponde l'altro capitano, quello rossoblù:Mahoney va in meta al 35' e Ragusi trasforma per il 15-6 con cui sichiude la prima frazione di gioco.Nella ripresa i giochi sembrano fatti per la VEA FEMI-CZ Rugby RovigoDelta, che inizia bene con un piazzato di Ragusi dopo appena 3 minuti.Risponde Benetti poco dopo, ma arriva la terza meta rossoblù segnata daFerro (poi premiato come Man of the Match) che Ragusi trasforma per il25-9. Continua la lotta sul campo del Battaglini fino alla reazionefinale delle Fiamme Oro, che sfruttano un errore difensivo dei rossoblùper andare in meta con Barion al 37'. Benetti trasforma per il 25-16 edopo appena 3 minuti la scena si ripete quasi identica, di nuovo conBarion che oltrepassa la linea e il capitano delle Fiamme Oro chetrasforma. Al 44', la svolta definitiva: le Fiamme Oro ottengono unpiazzato che Benetti non fallisce dalla piazzola. Il match finisce conil risultato di 25-26, e la coppa del Trofeo Eccellenza va alle Fiamme Oro.Questo il commento di coach *Filippo Frati* alla fine del match:"Complimenti alle Fiamme Oro perchè sono venute qua consapevoli deipropri punti di forza, delle cose che sapevano fare meglio. Sonoriuscite ad entrare in partita e a segnare i punti quando servivano. Amio parere dobbiamo però chiederci che tipo di partita è stata, e qualerugby si vuol cercare di giocare in Italia. Una domanda lecita dopol'arbitraggio di oggi, che ha penalizzato continuamente la squadra chevoleva giocare a rugby. In questi casi penso che sia importante lasciareil campo senza rimpianti, e penso che sia lo staff sia i giocatoriabbiano la coscienza a posto. Mi dispiace tantissimo per il nostropubblico, che ringrazio per averci sostenuto durante tutta la partita".Ha risposto l'allenatore delle Fiamme Oro, *Pasquale **Presutti*: "Miauguro che questa partita sia utile a Rovigo, perchè dalle sconfittepossono nascere molte cose buone. È riduttivo pensare che Spadoni, a mioparere uno dei migliori arbitri d'Italia, sia stata la causa dellasconfitta di Rovigo. Abbiamo giocato bene, ce la siamo meritata tutta".Sintetico il commento di *Matteo **Ferro*, premiato come Man of theMatch: "Il premio che mi è stato dato non conta tanto, senza lavittoria. Non si può nascondere che alcune scelte arbitrali hanno fattola differenza, a cominciare dalla meta non assegnataci, ma schiacciataoltre la linea, dopo una maul di 40 metri"."Complimenti alle Fiamme Oro - ha affermato il capitano della VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, *Luke Mahoney*-Abbiamo giocato abbastanzabene per 70 minuti, poi forse ci siamo troppo rilassati e gli avversarine hanno approfittato. Mi dispiace per il pubblico, per la Società, peri coach che stanno mettendo tutto per questa squadra. Dobbiamo andareavanti, anche se non abbiamo raggiunto il primo obiettivo di stagione".*Nicola **Benetti*, capitano delle Fiamme Oro Rugby: "Un applauso aRovigo, e un applauso ai miei. Ci eravamo promessi di giocare bene, didare il massimo. I miei compagni si meritano questa vittoria, abbiamofatto due mete di ottima fattura e non abbiamo perso la testa davanti adun pubblico così, e sotto di molti punti. Abbiamo tenuto duro, e lavittoria è arrivata. Personalmente sono molto contento dei calci, perchèvengo da un periodo fisicamente difficile".Ha concluso il coach rossoblù *Andrea **De Rossi*: "Le Fiamme Oro hannoaccettato di venire a giocare una Finale qua, davanti a 4000 persone,molto sportivamente. I miei complimenti per loro, quindi, sono doppi.Sto veramente male, dentro, perchè è la terza finale che perdo. Masoprattutto questa non riesco a mandarla giù, per la Società, per ilpubblico, per il lavoro che stiamo facendo a Rovigo. Le differenze trale due squadre ci sono, noi abbiamo giocato 70 minuti accumulando puntimentre le Fiamme Oro si sono risvegliate gli ultimi 10 minuti, vincendo,approfittando del nostro rilassamento. Come ha detto Filippo a finegara, dobbiamo ricordarci questo stato d'animo, queste sensazioninegative, per fare in modo che non si ripetano più".