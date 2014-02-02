Home Senza categoria [cronaca] VEA FEMI-CZ: ROVIGO CONTINUA LE VITTORIE SUPERANDO LA CAPITOLINA 40-5

di Redazione 02/02/2014

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 145 del 02.02.2014



VEA FEMI-CZ: ROVIGO CONTINUA LE VITTORIE SUPERANDO LA CAPITOLINA 40-5



Sotto una pioggia torrenziale e su un campo pesantissimo, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha compiuto l'impresa di rimanere imbattuta e prima in classifica vincendo contro l'Unione Rugby Capitolina per 40-5.



Il primo tempo

