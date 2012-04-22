cSERIE B. RISULTATI 20^ GIORNATA
22/04/2012
22.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 22 aprile 2012 SERIE B. RISULTATI 20^ GIORNATA Si è giocata la 20^ giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 BEFeD VII RUGBY TORINO - RUGBY ROVATO 41 - 21 (5-0) RUGBY ALESSANDRIA - CESIN CUS TORINO 09 – 17 (0-4) RUGBY LECCO - RUGBY SONDRIO SERTORI 13 – 26 (0-5) BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA - BIELLA RUGBY 16 – 13 (4-1) RUGBY LUMEZZANE - ASTI RUGBY 22 – 20 (4-1) Riposa: RUGBY PARABIAGO Classifica: Cus Genova punti 80; Cus Torino punti 65; Biella punti 58; Rovato punti 43; VII Torino punti 41; Lecco punti 39; Parabiago punti 36; Alessandria e Sondrio punti 28; Asti punti 26; Lumezzane punti 22. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria campionato Under 14. SERIE B – GIRONE 2 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 LIOMATIC CUS PERUGIA - AMAT. PARMA RUGBY 13 – 15 (1-4) UNIONE R. BOLOGNESE - AUTOSICA IMOLA RUGBY 53 – 22 85-0) PIERANTONI RUGBY PESARO - CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE 29 – 10 (5-0) RUGBY NOCETO - U. R. PRATO SESTO 14 – 09 (4-1) UNION RUGBY TIRRENO - RUGBY COLORNO 11 – 33 (0-5) PIACENZA RUGBY 1947 - VASARI RUGBY AREZZO 07 – 15 (0-4) Classifica: Amatori Parma punti 93; Colorno punti 81; Unione Tirreno punti 74; Noceto punti 69; Cus Perugia punti 65; Unione Bolognese punti 39; Arezzo punti 36; Piacenza punti 35; Prato Sesto punti 32; Pesaro punti 30; Civitavecchia punti 23; Imola punti 19. ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione SERIE B – GIRONE 3 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - TXT CUS FERRARA 07 – 07 (2-2) RUGBY BELLUNO - VILLORBA RUGBY 03 – 11 (0-4) VALSUGANA R. PADOVA - RANGERS RUGBY VICENZA 00 – 60 (0-5) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - RUGBY MIRANO 17 – 18 (1-4) ASD JESOLO – RUGBY CASALE 11 – 17 (1-4) DAK RUGBY MANTOVA - CUS PADOVA 00 – 32 (0-5) Classifica: Cus Padova punti 84; Vicenza punti 78; Casale punti 75; Rugger Tarvisium punti 72; Villorba punti 49; Mirano punti 44; Villadose punti 39; Valsugana Rugby punti 38; Cus Ferrara punti 32; Jesolo punti 30; Belluno e Mantova punti 15. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B – GIRONE 4 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 PARTENOPE RUGBY - COLLEFERRO R. 28 – 21 (4-1) AMAT. R. MESSINA - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 11 – 09 (4-1) FRASCATI MINI R. 2001 RUGBY - PRIMAVERA RUGBY 24 – 14 (5-0) CUS ROMA - ASD GRAN SASSO RUGBY 15 – 22 (1-4) POINT BET RUGBY FC SEGNI - PALERMO R. CLUB 20 – 15 (4-1) Riposa: ARIETI R. RIETI Classifica: Gran Sasso punti 78; Palermo punti 74; Rieti punti 53; Cus Roma punti 47; Partenope Napoli punti 37; Frascati punti 36; Reggio Calabria punti 34; Colleferro punti 32; Segni punti 28; Amatori Messina punti 27; Primavera punti 24. ^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. ^^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione. FASE PROMOZIONE IN SERIE A Al termine della prima fase, le squadre classificatesi al 1^ e 2^ posto in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno secondo l'art. 30/B/b regolamento attività sportiva, secondo il seguente schema: 2^ classificata GIRONE 1 contro 1^ classificata GIRONE 3 2^ classificata GIRONE 2 contro 1^ classificata GIRONE 4 2^ classificata GIRONE 3 contro 1^ classificata GIRONE 1 2^ classificata GIRONE 4 contro 1^ classificata GIRONE 2 le gara sono in programma il 20 e 27 maggio 2012 e la partita di andata verrà giocata in casa delle squadre seconde classificate. Le quattro società vincenti saranno promosse in Serie A Girone 2. FASE RETROCESSIONE Le squadre classificatesi al 11^ e 12^ posto in classifica di ciascun girone saranno retrocesse in Serie C. Nell'ipotesi che al termine della prima fase si debba procedere alla retrocessione di una società o più società con uguale somma di punti in classifica saranno osservati i criteri di cui all'art. 30/a comma terzo del regolamento Attività Sportiva (gara di spareggio).
