Rugby vs Rugby Banco di Brescia

23/10/2009
Serie A – Girone A-V giornata – 25.10.09- ore 14.30 Udine Rugby v Rugby Banco di Brescia, arb. Boaretto (Rovigo) Tra infortuni vecchi e nuovi, (si aggiunge alla lista degli indisponibili il vice capitano Matteo Rizzotto che nell'incontro con il Colorno si è procurato una doppia distorsione ginocchio e caviglia prognosi di 15 giorni), si preannuncia un'altra dura giornata per il Rugby Banco di Brescia ospite domenica prossima dell' Udine Rugby. I friulani, sconfitti pesantemente a Mogliano, sono, sulla carta, più abbordabili di Firenze e Colorno ma il campo di Udine non è mai facile. Il Rugby Banco di Brescia ha comunque una buona occasione per cogliere la prima vittoria e abbandonare l'ultimo posto in classifica con soli due punti, davvero troppo poco per le qualità della rosa. La sconfitta con il Colorno, nonostante la buona prestazione dei bianco azzurri, ha aumentato la voglia di riscatto e di vittoria di Prezioso e compagni che dovranno concentrare negli 80 minuti di Udine tutta la fame di vittoria, dare prova di carattere e mostrare i miglioramenti intravisti negli ultimi match, come spiega Enrico Scotuzzi: "Non è facile una previsione per Udine ma la squadra è in crescita, non ci lasciamo influenzare dalla posizione in classifica perché ci rendiamo conto di essere migliorati molto. Abbiamo cominciato tardi la preparazione rispetto agli avversari ma gara dopo gara, si notano forti progressi ed i risultati non tarderanno ad arrivare. Certo gli infortuni (alcuni giocatori non sono ancora entrati in rosa dall'inizio del campionato) ci stanno mettendo in difficoltà anche perché nel gruppo di quest'anno ci sono molti ragazzi giovani che, comunque, si stanno velocemente abituando ai ritmi ed alla pressione della Serie A. In ogni caso gli infortuni non sono una giustificazione, quello che conta è il gioco e da questo punto di vista stiamo facendo notevoli passi avanti. Questo ci da fiducia e andiamo a Udine per giocarcela con in mente il solo obiettivo possibile". In attesa dell'allenamento di rifinitura di questa sera ecco i possibili convocati dal coach Ghirardi: 1 BERGAMINI 2 GATTA 3 CASTIGLIA 4 CUELLO 5 PEDRAZZANI N. 6 CERRI 7 GUSSAGO 8 SCOTUZZI 9 PREZIOSO (C) 10 CHIAPPINI 11 PIETRASANTA 12 MASGOUTIERE 13 FEDERZONI 14 CENERINI 15 TAMBURRI a disposizione PEVERONI; CAIRO; POLA; PEDRAZZANI L.; BOSIO; MASTROCOLA; MACCARINELLI Domenica saranno in campo anche le giovanili del Rugby Brescia e la "Propaganda" della Vittoria Alata, ecco gli appuntamenti RUGBY BRESCIA U 20 vs ROCCIA RUBANO U 20 domenica 25 ore 12.30 Stadio A. Invernci - Via della Maggia - Brescia RUGBY RECCO U 18 vs RUGBY BRESCIA U 18 ORE 12.30 ( Recco) RUGBY BRESCIA U 16 vs RUGBY CALVISANO U 16 sabato 24 ore 18.00 Stadio A. Invernci - Via della Maggia - Brescia UNDER 14 TRIANGOLARE BRESCIA/LUMEZZANE/ROVATO sabato ore 17.00 Stadio A. Invernci - Via della Maggia - Brescia SETTORE PROPAGANDA VITTORIA ALATA TORNEO SCALVENZI BASSA BRESCIANA 10/12 domenica 25 AMICHEVOLE RUGBY BRESCIA UNDER 14 VS HOLMWOOD HOUSE (Essex - UK) lunedì 26 ore 18.00 tadio A. Invernci - Via della Maggia - Brescia Come ogni domenica si potrà seguire la partita del Rugby Banco di Brescia su Radio Voce, con interventi in diretta durante la trasmissione Diretta Sport condotta da Mario Ricci; anche in streaming: www.radiovoce.it ******************************************************* Luca Franceschini Rugby Banco di Brescia - Ufficio Stampa [email protected] cell. 3332134542 www.rugbybrescia.net ********************************************************
