CUS VERONA BATTUTO 48-24!

13/11/2011 - Dopo la bruttissima sconfitta di Piacenza, coach Ceppolino chiedeva ai suoi ragazzi un pronto riscatto sia dal punto di vista mentale che del gioco ed è decisamente stato accontentato: la sua squadra, giocando a tratti il miglior rugby di questa stagione, non ha lasciato scampo al Verona e il 48-24 finale è piuttosto eloquente. I biancocelesti hanno messo in pratica al meglio il lavoro svolto in queste settimane di allenamenti: rispetto a Piacenza ed anche a partite precedenti sono stati commessi molti meno falli sui punti d'incontro, la difesa si è disposta e mossa in modo più efficace e la sinergia tra mischia e trequarti nella costruzione di gioco ha mostrato ulteriori progressi. Il pacchetto di mischia ha dominato sia nelle fasi chiuse che nelle maul, facendo da perfetta base di partenza per la costruzione del gioco così come le touche, che hanno funzionato molto bene. La Pro Recco oggi ha messo a segno ben sei mete: tre su azioni di rolling maul, concretizzate due volte da Noto e una dall'esordiente Torchia, e tre su azioni al largo, marcate da Del Ry, Agniel e Becerra al termine di azioni in velocità di ottimo livello tecnico. Il punteggio per i padroni di casa è completato da sei trasformazioni, una punizione e un drop di Agniel: per lui oggi una prestazione da ben 23 punti (dalla piazzola 7/8). Per gli ospiti, che sono stati in svantaggio per tutta la partita ed hanno subito pesantemente la supremazia del pack avversario e le incursioni dei trequarti, sono andati a segno Braghi, Paghera e Schiesaro. Il punteggio veronese è completato da tre trasformazioni ed un calcio di punizione di Michelini (4/5 dalla piazzola). Buona la direzione di gara di Muscio, alla sua seconda partita in serie A. Riscattata la sconfitta contro i Lyons subita nel turno precedente, battuto il Verona in modo più che convincente e dimostrato che i progressi di gioco sul piano tecnico e tattico, sia individuali che di squadra, sono costanti, ora gli Squali, finora incapaci di mantenere anche fuori casa i risultati e il gioco dell'Androne, sono attesi da una vera prova del nove: tra sette giorni si va a giocare ad Udine, quindi in trasferta sul difficile campo di una squadra capace quest'anno di ottimi risultati e ancora imbattuta tra le mura amiche. Tabellino: PRO RECCO RUGBY vs CUS VERONA 48-24 (pt 20-10) PRO RECCO: Del Ry, Becerra, Bisso (36' st zanzotto), Tassara (33' St. Torchia), Cinquemani, Agniel, Villagra (28' St. Gregorio), Salsi, Orlandi, Metaliaj (st vallarino), Bonfrate (33' st giorgi),Lopez, Borboni (28' St. Sciacchitano), Noto (36' st galli), Casareto (14' St. Hobbs). A disp: Sciacchitano, Hobbs, Vallarino, Giorgi, Gregorio, torchia, Zanzotto, Galli All. Ceppolino VERONA: pizzardo, lorenzetto, pietrogrande (St. Mariani), martinucci (St. Schiesaro), lindaver, michelini, federzoni, braghi, paghera (St. Pauletti), badocchi, olivieri, filippini, mutascio, zani (St. Munteanu), rizzetti mattei (St. Michelini). A disp.: munteanu, michelini, menegazzi, pauletti, zardin, Ferrari, schiesaro, Mariani All. Beretta Marcatori: pt: 14' meta noto, tr Agniel (7-0), 20' drop Agniel (10-0), 23' meta del Ry, tr Agniel (17-10), cp Agniel (20-0), 31' meta braghi, tr michelini (20-7), 39' cp michelini (20-10). St: 3' meta Agniel, tr Agniel (27-10), 15' meta paghera, tr Michelini (27-17), 27' meta noto, tr Agniel (34-17), 29' meta Becerra, tr Agniel (41-17), 40' meta schiesaro, tr michelini (41-24), 42' meta torchia, tr Agniel (48-24). Arbitro: Muscio di Prato Emy Forlani - ufficio stampa Pro Recco Rugby 338-5928509 [email protected] [email protected]
