CZ ANNUNCIATA LA FORMAZIONE DELLA RUGBY ROVIGO DELTA
di Redazione
13/05/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 104 del 13.05.2011 CROCIATI PARMA - FEMI-CZ ANNUNCIATA LA FORMAZIONE DELLA RUGBY ROVIGO DELTA Al termine della seduta di allenamento di rifinitura il tecnico Polla Roux ha annunciato la seguente formazione: Basson; Zorzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Zanirato; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato; Boccalon, Mahoney (cap.), Milani. A disposizione: Damiano, Quaglio, Tumiati, Barion, Stanojevic, Pedrazzi, Duca e Golfetti. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
