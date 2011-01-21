Home Senza categoria CZ RUGBY ROVIGO DELTA 71 A 17, UNA PESANTE SCONFITTA, UN'ESPERIENZA POSITIVA

CZ RUGBY ROVIGO DELTA 71 A 17, UNA PESANTE SCONFITTA, UN'ESPERIENZA POSITIVA

di Redazione 21/01/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 64 del 21.01.2011 LA ROCHELLE - FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA 71 A 17, UNA PESANTE SCONFITTA, UN'ESPERIENZA POSITIVA A poche ore dall'incontro di rugby che ha visto sconfitto il Rovigo a La Rochelle con il pesante risultato di 71 a 17 riportiamo alcune riflessioni del Direttore Sportivo della squadra rossoblu Alejandro Canale. Il colpo d'occhio che ieri sera presentava lo stadio Deflandre a La Rochelle era di quelli che potevano tagliare le gambe. Ogni ordine di posto era praticamente esaurito da oltre 10.000 spettatori. Tanti i giovani presenti allo stadio sia per un pacchetto offerta che comprendeva ingresso bibita e partecipazione al terzo tempo che per l'invito rivolto alle scuole. Rovigo ha affrontato l'incontro a viso aperto, senza opporre inutili tatticismi, rispondendo ad ogni attacco e rilanciando l'azione. Il proibitivo impegno è stato vissuto a testa alta, provando a giocare senza nascondersi e contribuendo così ad una splendida giornata di sport vissuta come una festa. Certo che la differenza in campo tra le due realtà rugbistiche, del top 14 francese e del campionato di eccellenza italiano, si sono viste tutte, ma non era questa la partita della vita, bensì una tappa obbligata da affrontare come occasione per crescere. Il passivo pesante è frutto di questa palese disparità, ma anche di alcuni errori che si potevano evitare. Non è comunque il caso di fare processi anche perché tutti i giocatori schierati, compresi quelli partiti dalla panchina, hanno onorato l'impegno riversando in campo tutte le energie disponibili e la concentrazione necessaria. Sappiamo tutti, però, che quando la fatica si fa sentire cala la capacità di valutare la situazione e si corre il rischio di non prendere la decisione giusta. L'intensità di gioco determina un maggior dispendio di energie, le riserve di benzina finiscono prima, e le differenze si esasperano. Tutto questo serve a comprendere quanto sia importante il lavoro di preparazione e siamo sicuri che queste esperienze non possono che migliorare la nostra attitudine a vivere le gare con una intensità superiore allo standard italiano. Oltre al magnifico drop di Bustos ed alle due mete di Foschi e Bacchetti ci sono state altre occasioni per segnare e la difesa francese ha dovuto impegnarsi per evitare di cadere altre volte. Si può, in sintesi, affermare che la nostra squadra, nei limiti delle sue forze, non ha sfigurato e si è comportata bene. L'unico infortunio riscontrato è quello subito da Guzman che ha sofferto un forte colpo alle costole e che, pertanto, dovrà essere sottoposto ad accertamenti per valutare l'entità del danno. Considerata la buona tenuta di Damiano, si è preferito evitare di rischiare Mahoney che non è entrato in campo. La comitiva rossoblu atterrerà a Milano verso le 17 e 30, per cui, dopo le 18 Alejandro Canale potrà essere contattato telefonicamente per eventuali integrazioni. L'arrivo a Rovigo è previsto in tarda serata. Questo il tabellino dell'incontro: La Rochelle 71 Femi-CZ Rovigo 17 La Rochelle: Greg Goosen; Manoel Dall'igna, Vincent Roux, Sefulu Gaugau, Maxime Le Bourhis; Romain Lacoste, Sebastien Boboul; Romain Carmignani, Peio Som, Quentin D'Aram de Valada; Franck Jacob, Robert Mohr (cap.); Tamato Leupolu, Andres Bordoy, Petrisor Toderasc. In panchina: Franco Pani, Alexandre Bares, Jonathan Garcia, Piula Fa'asalele, Romain Sazy, Nicolas Djebaili, Damien Neveu, Remi Tales Femi-CZ Rovigo: Alberto Zorzi; Marko Stanojevic, Samuele Pace, Francesco Zarattini, Marcello De Gasperi; German Bustos (cap.), Michele Zanirato; Agustin Guzman, Matteo Foschi, Younes Anouer; Daniele Tumiati, Jean-Francois Montauriol; Massimiliano Ravalle, Flavio Damiano, Luigi Milani. In panchina: Rik Dolcetto, Luke Mahoney, Vittorio Golfetti, Tommaso Reato, Aaron Persico, Stefan Basson, Alberto Lunardon, Andrea Bacchetti Arbitro: Tim Hayes (Galles) marcatori: La Rochelle: Mete - Sebastien Boboul, Franck Jacob, Greg Goosen, Damien Neveu, Manoel Dall'igna (3), Maxime Le Bourhis, Tamato Leupolu, Piula Fa'asalele (2); Trasformazioni - Greg Goosen (8) Femi-CZ Rovigo: Mete - Matteo Foschi, Andrea Bacchetti; Trasformazioni - German Bustos (2); Drop - German Bustos Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

