di Redazione 25/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 116 del 25.05.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: DA GIOVEDI' MATTINA SI MONTA SUL LATO NORD LA TRIBUNA TOYOTA Grazie al contributo della Toyota, che sponsorizzerà in parte il costo del noleggio, giovedì mattina, a partire dalle 7,00 la ditta Sartoretto Group S.r.l. Staging Company di Dosson di Casier comincerà a montare la tribuna supplementare sul lato nord del campo sportivo. La ditta Sartoretto è un'azienda nota nel mondo sportivo e dello spettacolo per l'allestimento di strutture temporanee. I biglietti per la tribuna Toyota saranno in vendita, solo dopo l'avvenuto sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, presso la biglietteria di viale Alfieri, presumibilmente a partire dalle ore 17,00 di venerdì.. Considerato il grande interesse per questa finale tanto attesa è previsto uno stadio esaurito in ogni ordine di posto. la Società Rugby Rovino Delta consiglia, pertanto di evitare di accompagnare allo stadio ragazzi di età inferiore a 10 anni. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

