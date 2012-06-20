&quot;DAI GIOVANI MI ASPETTO DIFESA E CREATIVITA'&quot;

Home Senza categoria "DAI GIOVANI MI ASPETTO DIFESA E CREATIVITA'"

di Redazione 20/06/2012

BRUNEL: “DAI GIOVANI MI ASPETTO DIFESA E CREATIVITA’” Houston (Stati Uniti) – “Ho scelto una mischia esperta ed una linea dei trequarti da cui mi aspetto tanto sia per la capacità di dare sostanza difensiva in mezzo al campo sia per costruire situazioni di gioco in attacco”. Così il CT azzurro Jacques Brunel sintetizza le proprie scelte a margine dell’annuncio della formazione titolare che sabato sera ad Houston affronta gli Stati Uniti nell’ultimo test-match del tour estivo. “Rispetto alla vittoria di Toronto contro il Canada ci sono tante novità, riguardano quasi tutte i trequarti. Bocchino e Morisi non avevano ancora iniziato una partita in questo tour, voglio vedere entrambi per comprendere appieno il loro potenziale. Bocchino ha già una buona esperienza a questi livelli, Morisi ha giocato solo pochi minuti con l’Inghilterra ed è importante vederlo in campo dal primo minuto per vedere se ha, come pensiamo, il potenziale per potersi esprimere ad alto livello”. CLICCA QUI PER LA VIDEO-INTERVISTA A JACQUES BRUNEL CLICCA QUI PER L’AUDIO INTERVISTA A JACQUES BRUNEL “Contro Argentina e Canada abbiamo avuto un ottimo possesso, avremmo potuto imporre molto di più il nostro gioco di quanto fatto ma abbiamo perso troppi palloni per dare continuità al nostro gioco. Ora dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non giocare in funzione del livello degli Stati Uniti ma puntare ad alzare il livello del nostro gioco. Da questi giovani mi aspetto che diano più possibilità di marcare alla squadra, che siano consistenti in difesa, che abbiano un impatto importante sugli americani”. “Gli Stati Uniti hanno un potenziale interessante – ha concluso Brunel – sono una squadra che ha molta fiducia nella propria fisicità, hanno un gioco simile ai canadesi, con un’ottima conservazione del possesso, terze linee e centri molto solidi. Mi aspetto una gara difficile, come quella contro il Canada”.

