Dal 3 al 10 Aprile il Quattro Nazioni U17
di Redazione
23/03/2010
A meno di un mese dal fischio finale dell’ultimo match interno degli Azzurri dell’RBS 6 Nazioni 2010, il grande rugby è già pronto a tornare nella Capitale. Dal 3 al 10 aprile, infatti, Roma ospiterà l’edizione annuale del Torneo delle IV Nazioni Under 17. Protagonisti, oltre all’Italia Under 17, i pari età di Inghilterra, Galles e Francia, per la quarta volta al via del più prestigioso torneo continentale di categoria. La Federazione Italiana Rugby ha affidato l’organizzazione del IV Nazioni al Comitato Regionale Laziale, in collaborazione con le Società Unione Rugby Capitolina e Polisportiva SS Lazio, tradizionalmente attente allo sviluppo ed alla formazione dei giovani rugbisti italiani con numerose azioni promozionali sul territorio. Il Torneo, con la formula del girone all’italiane e partite di sola andata, si protrarrà per un’intera settimana e toccherà il Campo dell’Unione, gli impianti del Centro CONI “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa e lo Stadio Flaminio di Roma, teatro dei match interni della Nazionale nell’RBS 6 Nazioni. Sei partite internazionali, ingresso gratuito per tutti i tifosi e la possibilità di trascorrere tre pomeriggi all’insegna del divertimento e del rugby assistendo alle sfide tra i campioni di domani, con i migliori atleti classe 1993. Questo il calendario del “Fattorie Umbre” IV Nazioni Under 17 2010 03.04, Campo Unione Rugby Capitolina – Via Flaminia 867, Roma ore 14.00 Italia U17 v Francia U17 ore 16.00 Galles U17 v Inghilterra U17 06.04, Centro “Giulio Onesti” – Largo Giulio Onesti 1, Roma ore 14.00 Italia U17 v Galles U17 ore 16.00 Inghilterra U17 v Francia U17 10.04, Stadio Flaminio – Roma ore 14.00 Galles U17 v Francia U17 ore 16.00 Italia U17 v Inghilterra U17 Per info: Sebastian Caffaratti +39.320.2957819 Giusi De Angelis +39.366.3430257 http://www.4-nations.org/ @Andrea Cimbrico | FIR
Articolo Precedente
Italia U17: i convocati per il Wellington International Festival
Articolo Successivo
La Femi-Cz Rugby Rovigo prepara la partita con la Futura Park Roma
Redazione