Dal 3 aprile il IV nazioni u17 a Roma

La Sala del Carroccio, in Campidoglio a Roma, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione del Torneo IV Nazioni U17, massima competizione continentale di categoria che, dal 3 al 10 aprile vedrà impegnate nella Capitale le Nazionali di Italia, Francia, Inghilterra e Galles.

Al lancio della manifestazione, che si articolerà lungo tre giornate secondo la formula del girone all’italiana, sono intervenuti il Consigliere Federale Antonio Luisi in rappresentanza del Presidente Dondi, il Presidente della Capitolina e del Comitato Organizzatore Giorgio Vaccaro ed il Manager dell’Italia U17 Prof. Luigi Donatiello.

“Per noi è un grande onore e una grande opportunità di crescita organizzare un appuntamento tanto importante per il rugby giovanile europeo – ha detto il Presidente Vaccaro – e voglio ringraziare la Federazione Italiana Rugby per aver creduto nel nostro progetto affidandoci l’organizzazione. Sono sicuro che assisteremo a tre giornate di grande rugby giovanile”.

“Siamo felici di poter ospitare il 6 Nazioni nella Capitale – ha detto il Consigliere Federale Luisi – e abbiamo fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti a livello giovanile con le tre Accademie di Parma, Roma e Mogliano. Alla nostra Under 17 ed alle selezioni di Francia, Inghilterra e Galles auguriamo di vivere una settimana emozionante e colma di soddisfazioni sportive”.

Luigi Donatiello, Manager degli Azzurrini, non nasconde l’attesa per il Torneo e per il match conclusivo contro l’Inghilterra del 10 aprile allo Stadio Flaminio in particolare: “Per i nostri giovani scendere in campo al Flaminio rappresenta una grande responsabilità, è il campo di casa della Nazionale Maggiore che, per questi ragazzi, deve essere obiettivo e punto di riferimento. Sarà un Torneo molto difficile per noi, ma puntiamo ad essere competitivi in tutte le partite”.

Un concetto ribadito anche dal responsabile tecnico degli Azzurrini, Fabio Roselli, stamane impegnato sul campo dell’Accademia “Lorenzo Sebastiani” di Roma: “Vogliamo andare in campo per essere all’altezza di tutti e tre gli incontri che ci aspettano. Per i nostri giocatori sarà l’esordio assoluto sulla scena internazionale e questo potrà crearci qualche difficoltà, ma abbiamo una buona squadra, efficace nel gioco al largo e in velocità. Dobbiamo migliorare in fase di conquista, soprattutto nelle mischie ordinate e nei lanci in rimessa laterale dove i nostri lanciatori faticano ancora a trovare il giusto sincronismo sui blocchi di salto ma, nel complesso, schieriamo al via di questo 6 Nazioni una squadra dalle buone potenzialità. Starà a noi affinarci partita dopo partita”.

Gli Azzurrini esordiranno il 3 aprile al Campo dell’Unione contro la Francia (ore 14.00) e, successivamente, sfideranno il Galles al Tre Fontane (6 aprile, ore 14.30) per poi concludere al Flaminio il 10 aprile contro l’Inghilterra.

I ventisei atleti convocati da Fabio Roselli si raduneranno a Roma giovedì 1 aprile ma già dai giorni scorsi gli atleti dell’Accademia di Roma e dell’Accademia di Mogliano sono in raduno nella Capitale per preparare il IV Nazioni.

Questi i convocati dell’Italia U17:

Michele ANDREOTTI (RUGBY CALVISANO)

Marco BELLUCCI (UNION RUGBY TIRRENO)*

Giovanni BENVENUTI (RUGBY LIONS MOGLIANO)**

Andrea BETTIN (ROCCIA RUBANO)**

Rudy BIANCOTTI (VALTELLINA RUGBY SONDALO)***

Tommaso BONI (RUGBY LIONS MOGLIANO)**

Michele CAMPAGNARO (JUNIOR RUGBY MIRANO 1957)**

Pietro CECCHINATO (PETRARCA R. JUNIOR)**

Davide CODATO (JUNIOR RUGBY VENEZIA)**

Luca CONTI (UNIONE R. CAPITOLINA)****

Sami DRISSI (UNIONE R. CAPITOLINA)****

Shadi EID (LIVORNO RUGBY)***

Angelo ESPOSITO (RUGGERS TARVISIUM)**

Arturo FRAGNITO (RUGBY BENEVENTO)****

Enrico FRANCESCATO (RUGGERS TARVISIUM)

Marco GAZZOLA (RUGBY CASALE)**

Alisson GOBBO (GRIFONI RUGBY ODERZO)**

Filippo GUARDUCCI (RUGBY LIONS MOGLIANO)**

Vittorio MARAZZI (GRAN PARMA RUGBY)***

Saif Edin MHADHBI (ERCOLE MONSELICE RUGBY)**

David Michael ODIETE (RUGBY REGGIO)***

Edoardo PADOVANI (RUGBY LIONS MOGLIANO)**

Luca SCARSINI (RUGBY LIONS MOGLIANO)**

Gianmarco VIAN (AMATORI RUGBY SAN DONA)**

Matteo ZANUSSO (AMATORI RUGBY SAN DONA’)

Alessandro ZDRILICH (GRAN PARMA RUGBY)***

*Accademia Tirrenia

**Accademia Mogliano

***Accademia Parma

****Accademia Roma

Calendario IV Nazioni U17 “Roma 2010”

3 aprile, Campo dell’Unione Capitolina

ore 14.00 Italia v Francia

ore 17.00 Galles v Inghilterra

6 aprile, Stadio Tre Fontane

ore 14.30 Italia v Galles

ore 16.30 Francia v Inghilterra

10 aprile, Stadio Flaminio

ore 14.30 Galles v Francia

ore16.30 Italia v Inghilterra

@Andrea Cimbrico | FIR