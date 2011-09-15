Home Senza categoria DALLA NUOVA ZELANDA ALL'ITALIA: IL "TERZO TEMPO" DI PERONI CONQUISTA ANCHE FACEBOOK

di Redazione 15/09/2011

Il "Terzo Tempo"sbarca anche su Facebook. Sul popolare social network è infatti possibileseguire ogni giorno sia la pillola del programma appena andato in onda suDeejayTv, che la puntata giornaliera pubblicata sul sito Tuttorugby.it delprodotto voluto da Peroni per permettere i tifosi rimasti in Italia di seguirel'avventura iridata della Nazionale di rugby in Nuova Zelanda. All'interno deidue contenitori, le interviste agli azzurri Marco Bortolami, Totò Perugini,Mauro e Mirco Bergamasco, Martin Castrogiovanni e tutti gli altri, assieme aipaesaggi che offre la baia che si affaccia sul Mar di Tasmania e agli scorci divita quotidiana come la cerimonia di benvenuto maori al Marae di Nelson, lacittà sede del quartier generale dell'Italia, ma anche le immagini dellatrasferta di Auckland, il racconto dei quattro giorni vissuti prima dellapartita di esordio contro l'Australia e le emozioni dei tantissimi tifosiitaliani accorsi a sostenere la squadra contro i Wallabies. E' proprio questolo scopo di "Terzo Tempo": sfruttare l'avventura iridata azzurra percercare di scoprire cosa unisce la cultura di un paese così lontano e il rugby,un racconto che attraversa valori e passioni, da sempre il cuore pulsante delmessaggio che Peroni veicola attraverso questo sport. E proprio dalle pagineFacebook di DeejayTv e Birra Peroni, oltre ai tantissimi contatti, arrivano iprimi commenti dei tifosi italiani, "mi viene nostalgia di quandogiocavo", scrive Tommaso, ma anche il loro incitamento alla squadra,"Forza Azzurri, portateci ai quarti!!!", chiede Mirco. E nellapuntata di domani (ore 13.40), su Deejay, si potrà rivivere l'elettrizzante atmosferavissuta al North Harbour Stadium prima e durante Italia-Australia. "Sonoqui da dieci anni e non ho mai visto Auckland così, noi italiani siamoestremamente emozionati all'idea di vedere gli azzurri calcare questoprato", dice una tifosa dal chiaro accento romano. Poi spazio anche aicommenti dei protagonisti, da Ricky Bocchino a Bortolami, da Perugini al coachdella difesa Omar Mouniemne.

