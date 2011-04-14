Home Senza categoria DAMASCO E TREVISO NEL PANEL

DAMASCO E TREVISO NEL PANEL

14/04/2011

[gallery] JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP, I MIGLIORI ARBITRI PER “ITALIA 2011” NEL PANEL ARBITRALE GLI ITALIANI DAMASCO (NAPOLI) E MITREA (TREVISO) Roma – L’International Rugby Board ha annunciato oggi il panel degli arbitri designati per i trenta incontri del Junior World Championship, rassegna iridata U20 che si disputerà in Italia nelle città di Padova, Rovigo e Treviso dal 10 al 26 giugno. Il più prestigioso torneo giovanile rappresenta un importante banco di prova non solo per le future stelle del rugby internazionale, ma anche per gli arbitri emergenti: i direttori di gara che hanno diretto incontri nel Junior World Championship negli ultimi due anni, tre (l’italiano Damasco, il neozelandese Pollock ed il francese Garces) saranno protagonisti anche alla Rugby World Cup di settembre ed ottobre in Nuova Zelanda in qualità di giudici di linea. Il pannello arbitrale per il Mondiale U20 italiano si compone di dodici arbitri, in rappresentanza di dieci Paesi: JP Doyle (Inghilterra), Greg Garner (Inghilterra), Leighton Hodges (Wales), John Lacey (Ireland), Francisco Pastrana (Argentina), Neil Paterson (Scozia), Jaco Peyper (Sudafrica), Mathieu Raynal (Francia), Jonathon White (Nuova Zelanda). Gli assistenti sono gli italiani Carlo Damasco (Napoli), Marius Mitrea (Treviso) e João Mourinha in rappresentanza del Portogallo. L’elenco dei direttori di gara unisce arbitri esperti, alla loro seconda partecipazione nel Mondiale giovanile, a direttori di gara messisi in mostra nell’ultimo 6 Nazioni di categoria come Garner e Paterson. “E’ stato motivo di grande soddisfazioni per noi vedere negli ultimi anni molti giovani arbitri maturare attraverso il Junior World Championship sino alla scena internazionale seniores: tra loro ricordo Brown, Small, Pollock e Garces” ha detto Paddy O’Brien, IRB Referee Manager. “Dirigere incontri in un torneo internazionale giovanile è molto importante per lo sviluppo dei nostri giovani arbitri più promettenti e permette di identificare i migliori prospetti per il panel dei test match seniores” ha aggiunto O’Brien.

