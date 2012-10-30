Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

DE MARCHI, MORISI E VOSAWAI DISPONIBILI PER IL TURNO DI PRO12

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
NAZIONALE: DE MARCHI, MORISI E VOSAWAI DISPONIBILI PER IL TURNO DI PRO12 Roma – Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby rende noto che i giocatori della Benetton Treviso Alberto De Marchi, Luca Morisi e Manoa Vosawai, convocati per i Cariparma Test Match 2012, saranno disponibili per l’utilizzo da parte della Società d’appartenenza per l’ottava giornata del Radodirect Pro12 Connacht v Benetton Treviso, in calendario sabato 3 novembre a Galway.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA - VIII GIORNATA

Articolo Successivo

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH 2012

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019