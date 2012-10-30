Home Senza categoria DE MARCHI, MORISI E VOSAWAI DISPONIBILI PER IL TURNO DI PRO12

di Redazione 30/10/2012

NAZIONALE: DE MARCHI, MORISI E VOSAWAI DISPONIBILI PER IL TURNO DI PRO12 Roma – Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby rende noto che i giocatori della Benetton Treviso Alberto De Marchi, Luca Morisi e Manoa Vosawai, convocati per i Cariparma Test Match 2012, saranno disponibili per l’utilizzo da parte della Società d’appartenenza per l’ottava giornata del Radodirect Pro12 Connacht v Benetton Treviso, in calendario sabato 3 novembre a Galway.

