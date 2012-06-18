Home Senza categoria DE MARCHI TORNA IN GRUPPO

di Redazione 18/06/2012

ITALIA, PRIMI ALLENAMENTI AMERICANI: DE MARCHI TORNA IN GRUPPO Houston (Stati Uniti) - Doppio allenamento sul campo oggi per gli Azzurri di Jacques Brunel che sabato 23, al BBVA Stadium di Houston, chiuderanno il tour estivo sfidando gli Stati Uniti. Caldo ed una percentuale altissima di umiditá le condizioni in cui i giocatori hanno preso parte alle sedute sul campo, con lavoro differenziato per reparti alla mattina e collettivo nel pomeriggio. Alberto De Marchi ha ripreso gli allenamenti con il resto del gruppo dopo l'infortunio alla spalla che lo aveva costretto a saltare la gara contro il Canada. Hanno continuato a lavorare a parte Sergio Parisse, Francesco Minto, Luke McLean e Mauro Bergamasco, la cui risonanza effetuata ieri ad Houston ha escluso lesioni muscolari ai flessori della gamba sinistra. Infine riposo totale per il seconda linea Marco Fuser per il quale, dopo l'esame radiografico effettuato ieri, sono escluse fratture della struttura ossea ma rimane confermato il trauma distorsivo alla caviglia. Fuser prosegue il programma riabilitativo con lo staff medico.

