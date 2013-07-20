DECISO IL NUOVO CDA. PRESIDENTE PIER LUIGI BERNABO'
di Redazione
20/07/2013
IL CONSIGLIO FEDERALE HA DECISO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ZEBRE RUGBY: IL PRESIDENTE E' PIER LUIGI BERNABO'
Napoli - Si è conclusa questa mattina, presso il Royal Continental Hotel di Napoli, la quinta riunione 2013 del Consiglio Federale FIR presieduto da
Alfredo Gavazzi. Tra i tanti temi all'ordine della due giorni di consiglio per l'organo di governo del rugby italiano c'era anche la composizione del
nuovo consiglio di amministrazione della società Zebre Rugby.
Il nuovo presidente della franchigia federale che partecipa alla RaboDirect PRO12 ed alla Heineken Cup è Pier Luigi Bernabò. Conferme invece per i
membri del consiglio bianconero che si allarga a 12 elementi, dopo aver ricevuto la disponibilità a rimanere all'interno dello stesso da parte
dell'ex presidente Daniele Reverberi.
Nato a La Spezia il 28/06/1948, Bernabò intraprende la carriera manageriale nel ramo delle assicurazioni in importanti aziende assicurative
internazionali ed quello della formazione e selezione del personale per l'azienda di famiglia. Dirigente sportivo di grande esperienza, ha ricoperto
la carica di consigliere della Federazione Italiana Rugby dal 2004 al 2012 durante la presidenza Dondi assumendo anche il ruolo di consigliere addetto
alla Nazionale maggiore durante la gestione del Ct Berbizier. Nel maggio 2012 ha ricevuto la delega FIR all'organizzazione dei grandi eventi della
Nazionale allo stadio Olimpico di Roma. Da giocatore ha vestito la maglia azzurra per cinque volte nella nazionale maggiore ed in altre selezioni
nazionali durante gli anni '70 allorché tesserato per la Lazio Rugby 1927 di cui è stato successivamente anche tecnico e presidente durante gli anni
'90: periodo coinciso col maggior successo del vivaio biancazzurro in termini di convocazioni nelle selezioni nazionali.
"Voglio precisare che si tratta di una presidenza pro tempore fino al prossimo giugno 2014, che definisco appunto "presidenza di servizio". Sarò a
disposizione dei giocatori, dei tecnici e di tutta la dirigenza –ha dichiarato il neopresidente, Pier Luigi Bernabò– cercando di dare un
contributo allo sviluppo ed agli equilibri necessari in particolare ad struttura ancora giovane come quella delle Zebre”.
“Le Zebre, al pari della Benetton Treviso, con la loro partecipazione al campionato RaboDirect PRO12 , svolgono una funzione fondamentale nel
percorso di crescita del nostro movimento e rappresentano una splendida opportunità per promuovere il nostro sport e per fare cultura, similmente a
quanto accade con gli eventi della Nazionale”.
“Il Presidente Gavazzi ed il Consiglio hanno chiesto la mia disponibilità a ricoprire questa carica: accetto spinto in particolar modo dalla
passione che mi lega da sempre al nostro sport e dal forte senso di appartenenza alla FIR in cui ho il privilrgio di poter operare. Martedì
incontrerò gli altri membri del CDA e sarò in visita alla squadra
per proseguire in un percorso che mi auguro saprà regalarci soddisfazioni dentro e fuori dal campo".
Di seguito il comunicato stampa della Federazione Italiana Rugby, socio unipersonale delle Zebre Rugby ssd srl, con le decisioni ratificate :
Il Consiglio Federale ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente della franchigia Zebre Rugby presentate dal sig. Daniele Reverberi,
che ha comunque manifestato la propria disponibilità a mantenere la propria presenza nel CDA. Il Consiglio ha deliberato la nomina a Presidente della
franchigia del Nord Ovest, sino al 30 giugno 2014, del sig. Pier Luigi Bernabò.
La struttura del nuovo Consiglio d’Amministrazione di Zebre Rugby è la seguente:
* Pier Luigi Bernabò – Presidente
* Arturo Balestrieri – Vice Presidente
* Artemio Carra – Vice Presidente
* Giorgio Bergonzi – Consigliere
* Almer Berselli – Consigliere
* Roberto Cammi – Consigliere
* Jean Jacques Dubau – Consigliere
* Francesco Paolini – Consigliere
* Gabriele Ruffolo – Consigliere
* Ennio Speranza – Consigliere
* Marcello Tedeschi – Consigliere
* Daniele Reverberi - Consigliere
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
[SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
NAZIONALE U18, I TRENTA CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN SUDAFRICA
Articolo Successivo
COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE
Redazione