DEFINITE DATE ED ORARI DELLA RABODIRECT PRO12 FINO AL TURNO 19
di Redazione
14/11/2012
DEFINITE DATE ED ORARI DELLA RABODIRECT PRO12 FINO AL TURNO 19 Dublino - Il board della RaboDirect PRO12, dopo essersi confrontato con le televisioni dei vari paesi e con le dodici formazioni del campionato celtico, ha comunicato quest'oggi date ed orari delle sfide fino a tutto Marzo 2013 ( http://www.rabodirectpro12.com/matchcentre/fixtures_list.php ). Si tratta degli incontri dal turno 13 al turno 19, sette partite che vedranno le Zebre impegnate 4 volte in casa e tre volte in trasferta ( http://www.rabodirectpro12.com/teams/zebre/fixtures.php ) a Swansea, Belfast e Galway. Rimane ancora da definire la data della prima sfida del 2013 per le Zebre che saranno impegnate al Liberty Stadium di Swansea ( http://www.liberty-stadium.com/events.php ) nel primo weekend di gennaio nei giorni 4,5 o 6. Nello stesso weekend è infatti prevista la concomitanza della semifinale della coppa di lega di calcio inglese, dove lo Swansea City ( http://www.swanseacity.net/ ) è ancora in lizza dovendo giocare il proprio quarto di finale mercoledì 12 Dicembre ospitando il Middlesbrough in gara secca ( http://www.premierleague.com/en-gb/matchday/capital-one-cup.html?cupStage=QUARTER_FINAL&groupFilter=NONE ). La formazione di Premier League inglese divide l'impianto con gli Ospreys, formazione campione in carica della RaboDirect PRO12. Due gli impegni in trasferta definiti, entrambi di venerdì sera, il 15 febbraio a Belfast ed il 1 Marzo a Galway, entrambi i match saranno prodotti dalla tv irlandese. Nei quattro impegni casalinghi allo stadio XXV Aprile di Parma due saranno giocati a febbraio di domenica alle ore 15.05 il giorno 10 contro i Glasgow Warriors ed il giorno 24 contro i Dragons (questa è l'unica sfida casalinga che non sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia); mentre gli altri due consecutivi saranno di venerdì sera a Marzo rispettivamente il 22 contro gli Scarlets e il 29 contro Edinburgh. Entrambe le sfide cominceranno alle 19.00 e saranno riprese in diretta tv dal broadcaster italiano Sportitalia. Rimangono da definire gli ultimi 3 turni che vedranno le Zebre ospitare due grandi sfide contro Leinster e Munster dopo aver affrontato l'ultima trasferta della stagione a Cardiff. Ecco il calendario aggiornato della RaboDirect PRO12 per quel che riguarda le Zebre : Round 13 : 4/5/6 Gennaio 2013 - Ospreys Vs ZEBRE , Liberty Stadium, Swansea, GALLES Round 14 : Domenica 10 Febbraio 2013, ore 15.05 - ZEBRE Vs Glasgow Warriors, Stadio XXV Aprile, Parma Round 15 : Venerdì 15 Febbraio 2013, ore 20.05 italiane - Ulster Vs ZEBRE, Ravenhill, Belfast, IRLANDA DEL NORD Round 16 : Domenica 24 Febbraio 2013, ore 15.05 - ZEBRE Vs Dragons, Stadio XXV Aprile, Parma Round 17 : Venerdì 1 Marzo 2013, ore 20.45 italiane - Connacht Vs ZEBRE, Sportsground, Galway, IRLANDA Round 18 : Venerdì 22 Marzo 2013, ore 19.00 - ZEBRE Vs Scarlets, Stadio XXV Aprile, Parma Round 19 : Venerdì 29 Marzo 2013, ore 19.00 - ZEBRE Vs Edinburgh, Stadio XXV Aprile, Parma [NOTA PER LE REDAZIONI] in allegato il calendario in formato PDF con tutte le sfide e le dirette televisive aggiornate. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
PERMIT PLAYERS ZEBRE V ULSTER
Articolo Successivo
primo k.o. per coach Bronzini. L'Under 20 fa cinquina!
Redazione