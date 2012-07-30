DEFINITI I GIRONI 2012-2013
30/07/2012
SERIE B: DEFINITI I GIRONI 2012-2013 Roma – Di seguito la composizione dei gironi del Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2012-2013. Per le quarantotto squadre ai nastri di partenza, la stagione prenderà ufficialmente il via il 7 ottobre con la disputa della prima giornata di gara. GIRONE 1 C.U.S. GENOVA RUGBY ASD RUGBY UNION 96 ASD ASD RUGBY LECCO RUGBY GRANDE MILANO ASD RUGBY PARABIAGO ASD RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA ASD ASTI RUGBY 1981 ASD BIELLA RUGBY CLUB VII° RUGBY TORINO ASD RUGBY ROVATO ASD ASD RUGBY MILANO GIRONE 2 LIVORNO RUGBY SSD S.R.L. RENO RUGBY BOLOGNA ASD PIACENZA RUGBY PROPAGANDA ASD RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D. RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA ASD ASD RUGBY VITERBO FIRENZE RUGBY CLUB ASD ASD PESARO RUGBY VASARI RUGBY AREZZO ASD ASD UNION RUGBY TIRRENO UNIONE RUGBY PRATO SESTO SSD ARL C.U.S. PERUGIA RUGBY ASD GIRONE 3 TXT CUS FERRARA RUGBY ASD B.B.M. RUGBY BASSANO ASD LYONS RUGBY VENEZIA MESTRE ASD VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD RUGBY CONEGLIANO ASD DOPLA RUGBY CASALE ASD RUGGERS TARVISIUM ASD ASD VILLORBA RUGBY ASD JESOLO RUGBY RUGBY MIRANO 1957 ASD ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 ASD GIRONE 4 ASD GRAN SASSO RUGBY HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA ASD A.P. PARTENOPE RUGBY ASD ASD ARIETI RUGBY RIETI ASD C.U.S.ROMA RUGBY PRIMAVERA RUGBY ASD RUGBY F.C. SEGNI ASD US RUGBY BENEVENTO ASD SSD COLLEFERRO RUGBY 1965 A.R.L. RUGBY CITTA' DI FRASCATI SSD A.R.L. GLADIATORI SANNITI ASD ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
