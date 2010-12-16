DERBY! Sabato Rugby Banco di Brescia vs Cammi Calvisano

Serie A1 - X giornata - Sabato 18.12.10 - ore 15.00 Rugby Banco di Brescia - Cammi Calvisano Stadio Aldo Invernici - Brescia - Via della Maggia (zona casello autostrada A4 Brescia Centro) arb. Blessano (Padova) Anticipo di lusso per il Rugby Banco di Brescia che sabato alle ore 15.00 giocherà il derby con il Cammi Calvisano. Incontro molto atteso da entrambe le compagini che richiama ricordi epici degli scontri anni '80. Si preannuncia una partita dura, giocata a viso aperto in un Invernici "caldo" nonostante le temperature glaciali. Il freddo è una delle preoccupazioni di Sans: "il campo è ghiacciato, duro come l'asfalto, e giocare in queste condizioni non è mai facile...ma vale per tutti. Incontreremo un avversario di valore, una buona squadra che vorrà certamente vincere il derby e allungare in classifica. Ma anche le nostre motivazioni sono forti: i ragazzi ci tengono a fare una bella figura sul nostro campo, davanti ai nostri tifosi e poi vogliamo scrollarci di dosso gli ultimi risultati". Prezioso e compagni sono molto concentrati e si sono preparati a fondo per questa gara, come dichiara Enrico Scotuzzi, "decano" del Rugby Banco di Brescia: "il freddo è il primo avversario che stiamo affrontando, ma nonostante si faccia sentire ci stiamo allenando bene e stiamo preparando con cura la prossima partita, importante per noi, per la Società e i nostri amici tifosi. Sappiamo di non essere al massimo ma con tanto allenamento e impegno stiamo crescendo e sistemando molti problemi. Prima di tutto siamo migliorati in difesa infatti, anche se il risultato suggerirebbe il contrario, a Catania siamo quasi sempre rimasti in partita. Ora il nostro difetto è che fatichiamo a segnare, creiamo molto gioco, maciniamo, ma non riusciamo a concretizzare. Ci siamo focalizzati proprio su questo e stiamo lavorando molto, credo che già sabato si potranno vedere i primi risultati. Certo il Calvisano è forte, meritatamente primo in classifica, ma il derby è una partita a se, dove le motivazioni possono andare oltre qualsiasi altra cosa. Entrano in campo sentimenti ed emozioni diverse per ogni singolo giocatore, è un incontro che si gioca quasi più con lo stomaco e il cuore che con le gambe e le mani. Ci sono tanti ex su tutti e due i fronti, che daranno il 100%, ci sono i giovani che giocano il primo derby e vorranno dimostrare il loro valore, ci saranno i tifosi della Città e della Provincia, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una bella partita. Noi da parte nostra faremo tutto il possibile per farci onore". Ecco i possibili convocati da Sans e Lanfredi: 15 RUFFOLO 14 SECCHI VILLA 13 MASGOUTIERE 12 GABBA 11 PINTOSSI 10 QUARANTA 9 PREZIOSO 8 SCOTUZZI 7 GANDOLFI 6 RIZZOTTO 5 POLA 4 PEDRAZZANI 3 ANSELMI 2 AZZINI 1 BERGAMINI a disposizione DAMASCO, CAIRO, CASTIGLIA, PALEARI, RICCIARDO, CUELLO, ROMANO, MASTROCOLA, PIETRASANTA, VARELLA, BONIFAZI