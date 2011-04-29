XXI^ e penultima giornata di fuoco per il Rugby Banco di Brescia. Sabato alle ore 19.30 anticipo di Campionato per il derby Cammi Calvisano vs Rugby Banco di Brescia. Partita molto sentita su ambedue i fronti, a prescindere dalla classifica, come dichiara Matteo Rizzoto: "È il derby! È orgoglio e cuore! Sappiamo che sarà una partita vera, dura, un confronto fisico impegnativo. Sono forti e la nostra volontà è farli faticare, sudare e comunque vogliamo uscire a testa alta. Dimostrare all'avversario e al pubblico che valiamo. Credo che nessuno penserà alla classifica, la vittoria del derby ha un valore a se. Noi siamo pronti, concentrati e andiamo per giocarcela, mettendo tutto, come sempre, per vincere. Fare un buon risultato sabato è importante per il nostro morale: abbiamo avuto una stagione con luci ed ombre; un buon derby sarebbe una bella dimostrazione che il Rugby Banco di Brescia c'è e non ha mai mollato. Il morale è alto, fisicamente siamo a posto e abbiamo una gran voglia di scendere in campo e giocare a viso aperto, mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti per una grande partita". La partita sarà trasmessa integralmente da Radio Voce con la telecronaca di Mario Ricci e Beppe Lanzi In attesa dell'allenamento di rifinitura ecco i convocati da Sans e Lanfredi: Piloni: Bergamini Castiglia Damasco Cherubini Tallonatori: Volpari Anselmi Seconde linee Pedrazzani Cuello Pollonini Flanker/n.8 Rizzotto Scotuzzi Romano Mastrocola Mediani di mischia Prezioso (Cap) Bosio Mediani d'apertura/estremi Quaranta Ruffolo Centri/ali Secchi Villa Varella Federzoni Gabba Trivella Masgoutiere Questa mattina allo stadio Aldo Invernici si è svolta la IV^ Edizione del Torneo Banco di Brescia dedicato agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Città. 850 tra ragazze e ragazzi di 12 istituti della città si sono divertiti sui campi del Rugby Banco di Brescia. La Società ringrazia gli insegnanti ed i dirigenti scolastici che hanno collaborato per tutto l'anno scolastico, i tecnici educatori e tutto lo staff del Brescia che hanno permesso il perfetto svolgimento del torneo e il main sponsor UBI Banco di Brescia, oggi rappresentato dal'appassionato ed esperto di rugby Alessandro Bagnaschi (Direzione Mercato Retail Supervisor Privati) sempre attento e partecipe alle attività della Società di Via della Maggia.