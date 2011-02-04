Domenica Derby Rugby Banco di Brescia vs Cammi Calvisano

Serie A Girone 1 recupero X giornata

Domenica 6 Febbraio 2011 - ore 14.30

Rugby Banco di Brescia - Cammi Calvisano

Stadio Aldo Invernici - Brescia - Via della Maggia (zona casello autostrada A4 Brescia Centro)

arb. Blessano (Padova)

Fine settimana intenso per gli appassionati bresciani di Rugby, infatti dopo l'esordio dell'Italia al Six Nations di sabato, domenica 6 febbraio andrà in scena all'Invernici il recupero del derby Rugby Banco di Brescia vs Cammi Calvisano (rinviato per maltempo sabato 18 dicembre '10).

Incontro dal sapore particolare per squadre e tifoserie si presenta particolarmente impegnativo per i bianco-azzurri in una delicata fase del campionato in cui, nonostante buone prestazioni, faticano a raccogliere risultati. Come dichiara Giuseppe Lanzi Team Manager del Rugby Banco di Brescia ed ex di entrambe le compagini: "Potrei parlare di mille aneddoti legati ai derby Brescia - Calvisano, le due Società in cui ho vissuto metà della mia vita. Sulla carta e dando un'occhiata alla classifica, sembrerebbe che non ci sia storia, ma ogni derby è un'incontro a se, dove i valori possono cambiare. È una partita particolare in cui conta molto l'attaccamento alla maglia e la storia di ogni singolo giocatore. I nostri ragazzi la sentono molto e scaturiscono motivazioni e spinte particolari. È una gara secca, a se stante, che esula dalle dinamiche di campionato e classifica, una finale in cui può succedere di tutto, anche se sappiamo che il Calvisano è una squadra forte, attrezzata per il campionato d'Eccellenza, che quest'anno non ha perso una gara. Noi stiamo faticando di più, il nostro mix tra esperienza e gioventù fatica ad esplodere ma veniamo dalla miglior prestazione dell'anno (anche se non per il risultato finale) e questo mi rende fiducioso. A Recco abbiamo perso per un soffio ma abbiamo espresso un buon gioco, una ottima performance, anche divertente per il pubblico. Se all’ottimo stato di forma si aggiungono tutte le motivazioni di un'occasione speciale sono convinto che abbiamo delle chance per giocare le nostre carte.

Nel Rugby, spesso, vince chi ha più voglia, più volontà: ho vinto e perso, su entrambe i fronti, derby che sembravano scontati. Abbiamo un'immensa voglia di riscattarci ma sappiamo che dovremo dare il 110% per affrontare la corazzata Calvisano".

Ranghi quasi completi per il Rugby Banco di Brescia, non ci sono gravi infortuni, solo Rizzotto soffre ancora per una botta alle costole ma sono rientrati tutti i malati di domenica scorsa (colpiti da virus influenzale).

Ecco i possibili convocati da Sans e Lanfredi per il recupero della X^ giornata del girone d'andata:

15 Scaroni

14 Varrella

13 Masgoutiere

12 Gabba

11 Secchi Villa

10 Quaranta

9 Bosio

8 Pedrazzani

7 Romano

6 Scotuzzi (Cap)

5 Paleari

4 Pola

3 Anselmi

2 Azzini

1 Bergamini

a disposizione Damasco (1l); Volpari (1l); Cherubini (1l); Castiglia (1l); Mastrocola; Cuello; Gandolfi; Prezioso; Bonifazi; Ruffolo