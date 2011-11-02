DESIGNAZIONI ARBITRALI
02/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 02.11.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 2 novembre 2011 SI GIOCA SABATO LIVORNO – ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA ANTICIPO DEL TERZO TURNO DI RITORNO DELLA SERIE A Roma - La Commissione Organizzatrice Gare della FIR per effetto della delibera presidenziale n.7 del 31 ottobre scorso, ha provveduto ad anticipare a sabato 5 novembre la gara fra Livorno Rugby ed Accademia Nazionale di Tirrenia, valevole quale terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A, Girone 1. La gara, originariamente in calendario il 29 gennaio, si sarebbe disputata, infatti, a ridosso del match Francia – Italia Under 20, primo turno del 6 Nazioni di categoria, in programma il 3 febbraio. Per non pregiudicare la preparazione dei giocatori che compongono la rosa dell’Accademia Nazionale di Tirrenia in vista dell’importante esordio nel torneo - avuta disponibilità da parte del Livorno Rugby - la FIR ha ritenuto opportuno anticipare la disputa del match alla prima data utile che coincide con la prima sosta del Campionato di Serie A. Il match si disputerà sabato prossimo, 5 novembre, alle ore 14.30 presso il campo di Via dei Pensieri 54 a Livorno. Dirigerà il romano Andrea Belvedere, assistito dai giudici di linea Stefano Romani e Paolo Pappalardo. SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI V TURNO Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie B. SERIE B – GIRONE 1 – V TURNO - 6.11.2011 – ore 14.30 RUGBY ROVATO - RUGBY LECCO, arb.Guerzoni (Ferrara) RUGBY PARABIAGO - RUGBY SONDRIO SERTORI, arb. Stevanato (Venezia) RUGBY ALESSANDRIA - BEFeD VII RUGBY TORINO, arb. Rinaldi (Modena) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY LUMEZZANE, arb. Rossi (Piacenza) CESIN CUS TORINO - ASTI RUGBY 1981, arb. Dabusti (Milano) Riposa: BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA SERIE B – GIRONE 2 – V TURNO - 6.11.2011 – ore 14.30 AMAT. PARMA RUGBY - RUGBY NOCETO, arb. Roscini (Milano) AUTOSICA IMOLA RUGBY - U. R. PRATO SESTO, arb. Zimei (L’Aquila) PIERANTONI RUGBY PESARO - LIOMATIC CUS PERUGIA, arb. Dellino (Bari) PIACENZA RUGBY 1947 - RUGBY COLORNO, arb. Stacchi (Brescia) UNION RUGBY TIRRENO - UNIONE R. BOLOGNESE, arb. Salierno (Napoli) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Mazza (Napoli) SERIE B – GIRONE 3 – V TURNO - 6.11.2011 – ore 14.30 TXT CUS FERRARA - RUGBY RUGGERS TARVISIUM, arb. Puglisi (Catania) VILLORBA RUGBY - RUGBY MIRANO 1957, arb. Paroni (Brescia) VALSUGANA R. PADOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976, arb. Righetti (Vicenza) DOPLA RUGBY CASALE - DAK RUGBY MANTOVA, arb. Funari (Roma) JESOLO RUGBY - RUGBY BELLUNO, arb. Savio (Torino) RANGERS RUGBY VICENZA - CUS PADOVA, arb. Meconi (Roma) SERIE B – GIRONE 4 – V TURNO - 6.11.2011 – ore 14.30 COLLEFERRO R.1965 - FRASCATI MINI R. 2001, arb. Ruta (Perugia) ARIETI R. RIETI - PRIMAVERA RUGBY, arb. Tarlini (Firenze) AMAT. R. MESSINA - PARTENOPE RUGBY, arb. Massa (Roma) *GRAN SASSO RUGBY - POINT BET RUGBY FC SEGNI, arb. Pacciani (Prato) – ore 12.00 *cambio campo: si gioca presso Oasi, Cittadella dello Sport a San Giovanni Teotino, Chieti CUS ROMA - NERONIANA ANZIO, arb. Bruschetta (Messina) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - PALERMO R. CLUB 2005, arb. De Martino (Napoli) SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI IV TURNO Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare del Girone 1 Elite in programma domenica 6 novembre. SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 ELITE – IV TURNO - 6.11.2011 ore 12.30 VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY MONZA 1949, arb. Guastini (Prato) ore 14.30 RED&BLU RUGBY - BENETTON TREVISO, arb. Chiarioni (Perugia) Riposa: SITAM RIVIERA DEL BRENTA Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
