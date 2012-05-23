DESIGNAZIONI ARBITRALI DEL 26-27 MAGGIO
di Redazione
23/05/2012
SERIE A: DESIGNAZIONI ARBITRALI RITORNO PLAY OFF E PLAY OUT Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei play-off e dei play-out del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 27 maggio. Serie A - Play-off promozione – ritorno – 27.05.12 ore 15.30 Fiamme Oro Roma - UR Capitolina, arb. Blessano (Treviso) ore 17.30 M-Three San Donà - Rugby Lyons Piacenza, arb. Bertelli (Brescia) Gare di andata: Unione Rugby Capitolina – Fiamme Oro Roma 21 – 15 (pt. 4-1) Lyons Piacenza – M-Three Amatori san Donà 12- 9 (pt. 4-1) Serie A – Play-out salvezza – ritorno – 27.05-12 – ore 15.30 Livorno - Autosonia Avezzano, arb. Pennè (Milano) Rugby Grande Milano - Gruppo Padana Paese, arb. Marrama (Padova) Gare di andata: Autosonia Avezzano – Livorno 36 – 28 (pt. 5-0) Gruppo Padana Paese – Rugby Grande Milano 22 – 20 (pt. 4-1) SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI PLAY-OFF DI RITORNO Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei play-off del Campionato Italiano di Serie B, in programma domenica 27 maggio alle ore 15.30: Serie B – Play-off promozione – ritorno – 27.05.12 – ore 15.30 Cus Padova - Cesin Cus Torino, arb. Roscini (Milano) Gran Sasso Rugby - Rugby Colorno, arb. Damasco (Napoli) Banco di San Giorgio Cus Genova - Rangers Vicenza, arb. Spadoni (Padova) Amatori Parma - Palermo Rugby, arb. Colantonio (Roma) Gare di andata Cesin Cus Torino v Cus Padova 13 – 10 (pt. 4-1) Rugby Colorno v Gran Sasso Rugby 27 – 23 (pt. 4-1) Rangers Vicenza v Banco di San Giorgio Cus Genova 30 – 9 (pt. 5-0) Palermo Rugby v Amatori Parma 8 – 16 (pt. 0-4) FASE NAZIONALE UNDER 20 - UNDER 16: DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTO TURNO Roma - Di seguito le designazioni arbitrali rese note dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR in relazione alle gare della quinta giornata della fase nazionale dei campionati Under 20 ed Under 16 in programma sabato 26 e domenica 27 maggio . FASE NAZIONALE UNDER 20 - V GIORNATA GIRONE 1 - 27.05.12 - ore 12.30 RUGBY PETRARCA - VALSUGANA R. PADOVA, arb. Navarra (Udine) CAMMI CALVISANO- RUGBY VIADANA, arb. Rizzo (Ferrara) GIRONE 2 26.05.12 - ore 18.00 BANCA MONTE CROCIATI RUGBY - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Falzone (Padova) 27.05.12 - ore 11.00 UNIONE R. CAPITOLINA - POL. LAZIO RUGBY 1927, arb. Bonacci (Roma) FASE NAZIONALE UNDER 16 - V GIORNATA - 27.05.12 GIRONE 1 ore 12.30 RUGBY VICENZA - BENETTON R. TREVISO, arb. Boaretto (Rovigo) ore 11.00 RUGBY VIADANA - CESIN CUS TORINO RUGBY, arb. Righetti (Verona) GIRONE 2 – ore 12.30 POL. L’AQUILA R. - GILBERT UNIONE R. CAPITOLINA, arb. Pecorario (Prato) U.S. FIRENZE R. 1931 - LIVORNO RUGBY arb. Salvini (Prato) SERIE C: DESIGNAZIONI ARBITRALI GARE DI ANDATA PLAY OFF PROMOZIONE Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di andata dei play-off promozione del Campionato Italiano di Serie C, in programma domenica 27 maggio alle ore 15.30. Serie C – Play-off promozione – andata – 27.05.12 – ore 15.30 LYONS VENEZIA MESTRE – BASSA BRESCIANA LENO, arb. Masini (Roma) RUGBY VARESE – BBM RUGBY BLESSANO, arb. Liperini (Padova) RUGBY VITERBO – CUS SIENA RUGBY, arb. Mancini (Frascati, RM) RUGBY CLUB EMERGENTI – UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRENO, arb. Carrera (Roma) Le partite sono in attesa della verifica dell’assolvimento all’attività obbligatoria prevista dalla Circolare Informativa 2011-2012. Le gare di ritorno sono in programma domenica 3 giugno alle ore 15.30. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Redazione