DESIGNAZIONI ARBITRALI DODICESIMA GIORNATA
di Redazione
16/01/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 20 gennaio. SERIE A – GIRONE 1 – XII TURNO – 20.01.2013 – ore 14:30 RUBANO RUGBY SRL SSD - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA arb. Colantonio (Roma) ROMAGNA RFC - C.U.S. VERONA RUGBY ASD arb. Marrama (Padova) ASD RUGBY LYONS - RUGBY BRESCIA SSD arb. Damasco (Arezzo) SSD PRO RECCO RUGBY ARL – UNIONE RUGBY CAPITOLINA arb. Vivarini (Piove di Sacco, PD) *U.S. FIRENZE RUGBY 1931 ASD - ASD RUGBY UDINE arb. Sironi (Colleferro, RM) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio SERIE A – GIRONE 2 – XII TURNO – 20.01.2013 RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO arb. Bono (Coccaglio, BS) AMATORI PARMA RUGBY SOOC.COOP. S.D. - ASD RUGBY PAESE arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO) C.U.S. PADOVA RUGBY ASD - CESIN CUS TORINO RUGBY ASD arb. Navarra (Trieste) AVEZZANO RUGBY ASD - RUGBY COLORNO SOC.COOP.DIL. arb. Carrera (Roma) *RANGERS RUGBY VICENZA ASD - CLUB AMATORI SPORT CATANIA ASD arb. Di Blasio (Torre del Greco, NA) *la partita è anticipata alle ore 13:30 **ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA – ASD AMATORI RUGBY BADIA arb. Schillirò (San Gregorio, CT) **la partita è anticipata alle ore 11:30
