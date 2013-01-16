DESIGNAZIONI ARBITRALI DODICESIMA GIORNATA
16/01/2013
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 20 gennaio. SERIE B – GIRONE 1 – XII TURNO – 20.01.2013 - ORE 14:30 ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO arb. Righetti (San Pietro Incariano, VR) C.U.S GENOVA RUGBY - RUGBY SONDRIO arb. Castagnoli (Livorno) RUGBY UNION 96 - BIELLA RUGBY CLUB arb. Guerzoni (Ferrara) RUGBY LECCO - RUGBY ROVATO arb. Savio (Almese, TO) RUGBY MILANO - RUGBY PARABIAGO arb Marchese (Catania, CT) VII° RUGBY TORINO - RUGBY ALESSANDRIA arb. Ciaramella (Cerro Maggiore, MI) SERIE B – GIRONE 2 – XII TURNO – 20.01.2013 - ORE 14:30 PESARO RUGBY - FIRENZE RUGBY CLUB arb. Sironi (Colleferro, RM) LIVORNO RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO arb. Chiarioni (Città di Casyello, PG) RENO RUGBY BOLOGNA - RUGBY VITERBO arb. Tarlini (Sesto Fiorentino, FI) RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - UNIONE RUGBY PRATO SESTO arb. De Martino (Pomigliano D'Arco, NA) VASARI RUGBY AREZZO - PIACENZA RUGBY arb. Onori (Artena, RM) RUGBY NOCETO - C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Palladino (Moncalieri, TO) SERIE B – GIRONE 3 – XII TURNO – 20.01.2013 - ORE 14:30 LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 arb. Grandi (Solarolo, RA) JESOLO RUGBY - RUGBY CASALE arb. Versaci (Costa di Rovigo, RO) RUGBY BASSANO - RUGGERS TARVISIUM arb. Dabusti (Lainate, MI) RUGBY CONEGLIANO - RUGBY MIRANO 1957 arb. Rinaldi (Modena) CUS FERRARA RUGBY - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO arb. Paterniani (Pesaro, PU) VILLORBA RUGBY - VALSUGANA RUGBY PADOVA arb. Imbriaco (Bologna) SERIE B – GIRONE 4 – XII TURNO – 20.01.2013 - ORE 14:30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - ARIETI RUGBY RIETI arb. Dellino (Bari Santo Spirito, BA) RUGBY F.C. SEGNI - RUGBY CITTA' DI FRASCATI arb. Schipani (Montesarchio, BN) PRIMAVERA RUGBY - AMATORI RUGBY MESSINA arb. Salvi (L'Aquila) * GRAN SASSO RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 1965 arb. Cerino (Napoli) *la partita di disputerà al campo "Comunale di Paganica", Via Onna (Paganica) MIWA ENERGIA BENEVENTO - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA arb. Pivato (Impruneta, FI) C.U.S. ROMA RUGBY - PARTENOPE RUGBY arb. Lasagni (Arezzo)
Redazione