DESIGNAZIONI ARBITRALI I TURNO
di Redazione
05/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 05.10.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 ottobre 2011 ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI IÂ° TURNO Roma â SarÃ Carlo Damasco, rientrato da pochi giorni dalla Nuova Zelanda per lâimpegno in Coppa del Mondo, a dirigere il match fra i campioni in carica del Petrarca Padova ed i neo promossi del Cammi Calvisano. Lâincontro in programma domenica alle ore 15.00 allo Stadio Plebiscito, sarÃ trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Lâ82esima edizione del massimo campionato italiano prenderÃ il via ufficialmente alle 14.30 di sabato prossimo, 8 ottobre, quando al Monti Rossi di Nicolosi (Catania) la formazione di casa del San Gregorio riceverÃ il XV dei Cavalieri Prato, incontro affidato alle cure del fischietto di Frascati Stefano Mancini. Il Campionato dâEccellenza 2011-2012 sarÃ presentato domani a Milano (Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17, ore 11.30) nel corso di una cerimonia cui parteciperanno, assieme al presidente della FIR, Giancarlo Dondi, le delegazioni dei dieci club dâEccellenza. Di seguito le designazioni arbitrali per il primo turno di gara. ECCELLENZA â I TURNO â 8/9.10.2011 â ORE 15.30 Sabato 8.10.11 Ore 14.30 San Gregorio Catania v Estra I Cavalieri Prato, arb. Mancini (Frascati, RM) Gdl Bonacci (Roma) e Rosamilia (Colleferro, RM) Quarto uomo: Costatino (Messina) Ore 16.00 Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio, arb. Liperini (Livorno) Gdl Blessano (Treviso) e Zucchi (Livorno) Quarto uomo: Valbusa (Treviso) Ore 16.00 LâAquila Rugby 1936 v Banca Monte Crociati, arb. Falzone (Padova) Gdl Masini (Roma) e Cusano (Vicenza) Quarto uomo: Pappalardo (Roma) Domenica 9.10.11 Ore 15.00 RAI SPORT 1 â www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Petrarca Padova v Cammi Calvisano, arb. Damasco (Napoli) Gdl Mitrea (Lento) e Lento (Udine) Quarto uomo: Masetti (Arezzo) Ore 16.00 Rugby Reggio v Femi-CZ Rovigo, arb. Vivarini (Padova) Gdl Serchiani (Padova) e Marchesin (Venezia) Quarto Uomo: Sibillin (Treviso) Si gioca allo Stadio Mirabello, Reggio Emilia NOTE: SI ALLEGA ALLA PRESENTE L'INVITO PER LA CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DELL'82esimo CAMPIONATO ITALIANO RUGBY D'ECCELLENZA, Milano, 6 ottobre 2011 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
DESIGNAZIONI ARBITRALI I TURNO
Articolo Successivo
SI RINFORZA LA PRIMA LINEA
Redazione